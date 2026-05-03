Parte de Neda a novena etapa da iniciativa “Camiño do Mar: Concello a Concello 2026”

Neda convertíase neste domingo, Día da Nai, en punto de partida da novena etapa da iniciativa “Camiño do Mar: Concello a Concello 2026”. Unha proposta destinada a promocionar a ruta xacobea que, tras percorrer a costa da Mariña, Ortegal e Ferrolterra, entronca aquí co Camiño Inglés.
Representantes municipais- o alcalde Ángel Alvariño, e as concelleiras de Turismo e de Deportes- e eclesiásticos, encabezados polo bispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos, daban a benvida aos peregrinos e peregrinas ao albergue da localidade, punto do que partían, unha vez seladas as Compostelas rumbo a Pontedeume, tras la bendición episcopal.