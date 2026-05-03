Julio Martínez le cede el testigo de O Parrulo Ferrol a Bruno García

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Antes de la disputa del derbi gallego de este sábado, el presidente de O Parrulo Ferrol; Julio Martínez quería dar a conocer públicamente su decisión de ceder la presidencia de la entidad el próximo 30 de junio, en una comparecencia en la que estaba acompañado del secretario José Naveira, además del inversor Bruno García y del que será nuevo director general del club en su nuevo proyecto, David García.

“Hoy se acaba una etapa de 48 años, de algo que nació por accidente, de un equipo de barrio que empezó jugando maratones y jamás se me ocurrió que íbamos a conseguir todo esto, lo de jugar en tres ocasiones en la mejor liga del mundo”, afirmaba el presidente Julio Martínez.

En todos estos años “pasó mucha gente por aquí que nos ayudó a conseguir este objetivo. Yo fui uno más que me rodeé de gente muy buena y llegamos a dónde llegamos ahora mismo”, queriéndoles dar las gracias.

Ahora se abre en el club una nueva etapa muy ilusionante “en la que espero que dure otros 48 años más”. En la búsqueda de la persona para dirigir este nuevo proyecto “nos llevó tiempo, pero acertamos de pleno y dimos con una persona que fue jugador y entrenador en esta casa”, además de mucha experiencia en ámbito deportivo y de gestión, estando contento de poder dar el relevo a Bruno García y a su equipo “que permitirá consolidar al club en la máxima categoría.”

Bruno García: “Este será un proyecto bonito, de ciudad, de comarca”

“Cuando un amigo te llama y te dice que lo ayudes. Es de bien nacido ser agradecido, en mi casa me enseñaron muchos valores y cuando piden ayuda, se la doy”, afirmaba el inversor Bruno García.

Ahora “llegó el momento” de dar un paso al frente y quería dar a conocer las primeras pinceladas de su modelo de club, que será similar al de la familia de Unai Emery “que es inversor del Real Unión de Irún y lo comanda su hermano como director general”, que en el caso de O Parrulo Ferrol será David García.

Este será un proyecto “bonito, de ciudad, de comarca” que sea sostenible en el tiempo y quería mirar lo positivo de una institución como O Parrulo Ferrol.

Bruno García recordaba que había empezado a asumir el mando de equipos como primer entrenador con 26 años, pero antes de eso “con 22 años compré una empresa” en una faceta no tan pública del ferrolano “y desde ese momento no paré de comprar empresas y de invertir”, reconociendo que una de las debilidades que tiene el modelo educativo es la educación financiera.

La temporada del primer equipo “es muy buena”, con un gran patrimonio como es la afición “que siempre ha apoyado al equipo, en Segunda “B”, Segunda o Primera”, la Escuela “es un activo espectacular que vamos a fortalecerla muchísimo” y una marca O Parrulo Ferrol “de 48 años y muy conocida”, con un nombre y escudo que se mantendrá.

Uno de los objetivos será el de “profesionalizar el club”, sabiendo que lo conseguido hasta ahora “era muy difícil con personas que no tenían dedicación exclusiva.”

En su intervención, Bruno García quería agradecer todo el apoyo de las instituciones públicas que están apoyando al club “pero a nivel privado también tenemos que tener una presencia importante a la hora de hacer nuestro presupuesto.”

Este nuevo proyecto tendrá cuatro ejes. El primero será el equipo de trabajo con la nueva junta directiva “con gente del fútbol sala, del fútbol y del deporte” muy cualificadas. El segundo eje es el apoyo institucional, el tercero el ecosistema empresarial “y que vean que son inversiones, que tiene un retorno” y el último eje es la instalación deportiva “que tiene que ser un modelo de negocio, hay que vender experiencias y revertirlo en el club, esto lo saben hacer bien los americanos.”

Bruno García quería tomar como referencia otros modelos de gestión ya existentes en el fútbol sala nacional, como es el actual del Illes Balears Palma Futsal, recordando el camino que han recorrido en estos últimos años, en especial, desde el cambio de sede social desde Manacor a Palma “y espero que en el futuro se fijen en el nuestro.”