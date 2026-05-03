A SGHN Ferrol acolle unha conferencia sobre conservación en espazos naturais

Ao correlacionar a etoloxía (o comportamento) e as respostas endocrinas como son as variacións hormonais (hormonas de estrés, reproductoras, etc), podemos avaliar a maneira na que as alteracións ambientais afectan ás poboacións silvestres. Estas técnicas non son invasivas e facilitan a detección de alteracións poboacionais, permitindo a toma de medidas preventivas para protexer a integridade dos ecosistemas no seu conxunto.
A conferencia, organizada pola delegación de Ferrol da SGHN dentro do seu ciclo Xuntanzas Naturalistas, conta co patrocinio da Deputación da Coruña.
Ana Piñeiro Moyá estudou na USC e doutorouse pola Universidade Autónoma de Madrid, realizando o seu traballo de campo para a súa tese no Parque Natural Montes do Invernadeiro. A súa tese, titulada «Eco-etología y respuestas de estrés fisiológico en el gato montés (Felis silvestris): implicaciones para su conservación» e os proxectos nos que participou por toda España, foron baseados no estudo de comportamento de mamíferos mediante métodos non invasivos.