A SGHN Ferrol acolle unha conferencia sobre conservación en espazos naturais

3 mayo, 2026

O venres 8 de maio, ás 19.30 horas a Sociedade Galega de Historia Natural acolle a conferencia «Indicadores eto-fisiolóxicos como centinelas da conservación en espazos naturais» impartida pola doutora Ana Piñeiro Moyá, especialista na etoloxía animal e no uso conxunto da etoloxía e fisioloxía da conservación, disciplinas esenciais para unha xestión eficiente de espazos protexidos.

Ao correlacionar a etoloxía (o comportamento) e as respostas endocrinas como son as variacións hormonais (hormonas de estrés, reproductoras, etc), podemos avaliar a maneira na que as alteracións ambientais afectan ás poboacións silvestres. Estas técnicas non son invasivas e facilitan a detección de alteracións poboacionais, permitindo a toma de medidas preventivas para protexer a integridade dos ecosistemas no seu conxunto.

A conferencia, organizada pola delegación de Ferrol da SGHN dentro do seu ciclo Xuntanzas Naturalistas, conta co patrocinio da Deputación da Coruña.

Ana Piñeiro Moyá estudou na USC e doutorouse pola Universidade Autónoma de Madrid, realizando o seu traballo de campo para a súa tese no Parque Natural Montes do Invernadeiro. A súa tese, titulada «Eco-etología y respuestas de estrés fisiológico en el gato montés (Felis silvestris): implicaciones para su conservación» e os proxectos nos que participou por toda España, foron baseados no estudo de comportamento de mamíferos mediante métodos non invasivos. 

