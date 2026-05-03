Cabanas se vuelca con José Luis Maroño en un multitudinario homenaje con más de 200 asistentes

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Más de 200 personas llenaron el espacio del acto en Cabanas para rendir un sentido homenaje a José Luis Maroño Varela, en una jornada marcada por la emoción, el reconocimiento colectivo y el respaldo unánime de la sociedad local a una de sus figuras más queridas y comprometidas.

El acto contó con la presencia del alcalde de Cabanas, Fernando Couce, así como del concejal de Deportes, Joel Ares, quienes quisieron acompañar al homenajeado en una jornada marcada por el reconocimiento institucional y social.

Durante toda la gala, José Luis Maroño Varela estuvo arropado en todo momento por su familia, que compartió con él una jornada especialmente emotiva, marcada por el cariño y el reconocimiento colectivo.

El homenaje, promovido por un grupo de amigos formado por Manuel Couce, Francisco Brage Ardao, Juan Ramón Porta y Germán Castrillón Permuy, contó además con la presencia de prácticamente todas las entidades sociales, culturales y deportivas con las que Maroño ha estado vinculado a lo largo de su trayectoria, desde sus inicios, reflejando el profundo arraigo y reconocimiento que posee en la localidad.

Durante el acto se puso en valor una vida dedicada al impulso del tejido asociativo de Cabanas, destacando su papel como impulsor de iniciativas clave como la Cabalgata de Reyes, su implicación en el equipo Juventud de Cabañas, la fundación de Poceira Sport y su colaboración en la organización del Rallye de Tierra de Cabanas, prueba de relevancia nacional.

Este reconocimiento público pone de manifiesto la huella social, deportiva y humana que José Luis Maroño Varela ha dejado en el municipio, siendo considerado por la vecindad un referente de compromiso, trabajo colectivo y dedicación al desarrollo local .

El acto concluyó en un ambiente de emoción y agradecimiento, reafirmando el sentir unánime de la comunidad hacia una figura clave en la historia reciente de Cabanas.