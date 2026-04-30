El Privilexio Rodado de Alfonso X “El Sabio” ya está en Ortigueira

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En un acto solemne en el teatro da Beneficencia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha entregado tanto el Privilexio Rodado como la Confirmación de Enrique III de Castilla al Concello.

Ortigueira ha vivido una jornada histórica con la entrega oficial del Privilexio Rodado de Alfonso X “El Sabio” y la Confirmación de Enrique III de Castilla.

En un acto cargado de simbolismo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, realizó la entrega formal de estos valiosos pergaminos, que estarán en la localidad gracias al convenio de comodato firmado con la Fundación Pública Galega Camilo José Cela, entidad propietaria de las piezas.

El presidente valoró “la generosidad” con la que la Fundación Camilo José Cela, que pertenece al sector público autonómico, acordó ceder estos dos documentos al ayuntamiento de Ortigueira, dando respuesta así a una petición histórica de la que “todos los vecinos tienen que sentirse orgullosos”, un hecho “lógico y legítimo” que ayuda a divulgar un patrimonio de gran valor, tanto para a villa como para toda Galicia.

Según afirmó Rueda, esta iniciativa se encuadra en la apuesta del Gobierno gallego por recuperar y cuidar nuestra “potencia cultural” y el patrimonio propio, como se refleja en los 30 millones de euros que se destinarán este año a bibliotecas y museos, o los 22 millones de euros que se invertirán en la protección del patrimonio histórico, artístico y cultural.

En esta línea, el titular del Ejecutivo gallego reivindicó que “si por algo se nos conoce en el mundo es por nuestra identidad” y subrayó que “la imagen de Galicia se explica ayuntamiento a ayuntamiento”, a través de su historia. Además, el presidente adelantó que la cultura y tradición gallegas serán un elemento central de cara a la celebración el próximo Xacobeo 2027, el “gran año de exponernos al mundo”.

El evento contó con la presencia del conselleiro de Cultura, José López Campos, representantes del patronato de la fundación y la totalidad de los miembros del gobierno local, quienes quisieron arropar este hito para el patrimonio del municipio.

La ceremonia se inició en el teatro da Beneficencia de la villa, donde los documentos fueron presentados ante la audiencia antes de su traslado definitivo a la Casa del Concello. Tras la firma en el libro de invitados por parte de las autoridades, el Privilexio Rodado fue instalado en el salón de sesiones, el lugar de honor donde permanecerá expuesto.

Este pergamino, datado originalmente en 1255, otorgó en su día el fuero de Benavente a Ortigueira y consolidó su carácter como villa real bajo dependencia directa del monarca.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, se mostró profundamente emocionado durante el acto y destacó que el día de hoy representa “el cumplimiento de un compromiso con la memoria de todos los vecinos”. El regidor afirmó que recuperar el documento fundacional de la villa es un acto de “justicia histórica que devuelve a Ortigueira una parte esencial de su identidad”. Asimismo, Calvín valoró positivamente la colaboración entre instituciones para hacer realidad este acto histórico.