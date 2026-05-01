A Deputación da Coruña formaliza por case 400.000€ o contrato para a musealización do mosteiro de Caaveiro

1 mayo, 2026

O reponsábel de Patrimonio, Xosé Penas, destaca o compromiso da Deputación coa protección e valorización do patrimonio histórico provincial.

A Deputación da Coruña formalizou recentemente o contrato de musealización do mosteiro de Caaveiro, situado no corazón das Fragas do Eume (A Capela). O deputado de Patrimonio e Contratación, Xosé Penas, asinou o acordo coa empresa adxudicataria do proxecto de obras e intervencións museográficas, cun investimento de preto de 400.000 euros e prazo de execución de seis meses.

Deste xeito, a Deputación dá un novo paso no proceso de posta en valor do mosteiro, un emblemático enclave patrimonial. Interiores de Galicia, S. L., será a encargada de desenvolver esta actuación estratéxica, destinada a reforzar a conservación, interpretación e divulgación dun dos espazos históricos e culturais máis senlleiros da provincia.

Xosé Penas subliñou que este proxecto «permitirá avanzar na musealización do mosteiro de Caaveiro, mellorar a experiencia de visita e afondar no coñecemento histórico, artístico e patrimonial dun espazo único».

Asemade, o deputado puxo énfase no compromiso da área que xestiona «coa protección, recuperación e difusión do noso patrimonio, consolidando Caaveiro como un referente cultural e turístico de primeiro nivel»

Lea también

Más de 1.500 escolares participarán en Ferrol en la celebración del 300 aniversario del Ferrol Ilustrado

Más de 1.500 escolares de la ciudad participarán el próximo viernes 8 de mayo en …

