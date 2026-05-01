Sale a contratación a mellora do firme en rúas e camiños de Lago, Meirás, Sequeiro e Valdoviño por 236.513,97€

As empresas poden presentar oferta ata o 14 de maio.
O Concello de Valdoviño investirá 236.513,97 euros no acondicionamento de dez rúas e camiños nas parroquias de Valdoviño, Lago, Sequeiro e Meirás con cargo ao POS Complementario.
O concelleiro de Infraestruturas Viarias, Germán Gómez, informaba que as intervencións están en licitación, e que as empresas poden presentar a súa oferta ata o 14 de maio, e consultar os pregos e documentación na plataforma de contratación do sector público.
Máis polo miúdo, o edil detallaba as actuacións, que se levarán a cabo nos seguintes puntos:
Rúa Couce Casas: actuarase en dous treitos, dende a rotonda sita na estrada provincial de baixada á praia da Frouxeira ata a igrexa do Carmen, e dende o cruce do Carballal ata o número 41.
Rúa Pintor José Leyra Domínguez: dende o cruce do paseo da lagoa ata a rúa Praia Frouxeira.
Rúa Imeldo Corral: nun treito pendente de intervención dende o cruce coa rúa Carrilanas ata a estrada da Deputación.
Vial en Pazos: dende o cruce coa estrada de Aviño ata a estrada AC-566.
Vial en Lago: dende o número 7 (á altura da AC116) ata o cruce con Viansil.
Vial en A Bedoxa: dende o no 31 ata o límite co municipio de Narón (ata camiño das Paxariñas).
Vial no Seixidal: dous tramos, sendo o primeiro dende o cruce coa estrada de Deputación (km2) ata o límite co Val (Narón), e o segundo, dende a mesma estrada km 2,5 ata o límite co Val (Narón) á altura do no 24.
Vial en Catrillón: dous tramos o primeiro dende a ponte sobre o río San Vicente ata a estrada AC116, e o segundo, de Barral 15 ata a AC116.
Vial en Montefaro: dende o local social ata o número 73.
Vial en Lavacerido: dous tramos, dende o no4 ata o acceso ás antigas minas de arsénico, e dende o no145 ata o no162.