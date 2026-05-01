Empate entre Valdetires Ferrol y Segosala en un duelo de poder a poder

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

Semana de descanso en la competición en la Segunda División, pero no para el Valdetires Ferrol que consiguió sumar un punto más en su casillero tras empatar 2-2 ante el Segosala, en el partido aplazado de la 24ª jornada disputado en la tarde del viernes, en el Pabellón de Esteiro.

El partido empezaba trepidante, con un error de las ferrolanas en la primera jugada del partido que aprovechaba Isa para anotar a los 26 segundos con un tiro en la frontal del área a media altura. A pesar de este jarro de agua fría, el Valdetires Ferrol reaccionaba de la mejor manera posible, con Irene empatando al siguiente minuto con un gol al segundo palo en una buena jugada de saque de banda y, unos segundos después, le daban la vuelta al marcador al aprovechar Tere un rechace dentro del área de un tiro previo de Paula Alonso para hacer el 2-1.

El Valdetires Ferrol quería tener el balón, intentando crear peligro con ocasiones fuera del área que no concretaban, con el Segosala presionando a toda la pista, teniendo una buena opción para empatar a los once minutos en una buena jugada personal de Paula por el lateral, logrando regatear a una jugadora ferrolana, logrando despejar el balón Natali en el borde del área.

Ninguno de los dos equipos bajaba el pie del acelerador, en un partido muy físico y obligando a ambos equipos a hacer múltiples rotaciones, teniendo la última ocasión del periodo la visitante Sara al intentar rematar un balón al segundo palo mientras se caía al llegar muy forzada, yéndosele alto su intento, por lo que con este 2-1 las jugadoras se retiraban a los vestuarios.

El Segosala buscaba el empate desde las primeras acciones del segundo tiempo, con un intento de Clau en la frontal que despejaba Leti Rojo, mismo destino que tendría el balón muerto en el borde del área rematado por Sandra.

Las ferrolanas también tuvieron cerca el tercero, con un tiro de Iria desde la línea de fondo casi sin ángulo que se estrellaba en el larguero, o un tiro de Mery, tras una buena triangulación, que se marchaba alto.

El gol estaba cerca y finalmente acabaría siendo para las visitantes, consiguiendo Isa el 2-2 al rematar al segundo palo a portería vacía, culminando una buena jugada de equipo.

Irene se quería echar al Valdetires Ferrol a su espalda, creando mucho peligro en varias acciones, como en un tiro desde el borde del área tras un córner que golpea en una jugadora y el esférico se va al palo; la segunda madera en pocos segundos de las ferrolanas, mientras que en el área, Leti Rojo aseguraba que no cayese otro tanto en dos acciones muy claras del Segosala, en una doble intervención a tiros de Jimena en un contragolpe, como también evitaba uno a bocajarro de Sara a media altura en la frontal del área.

La más clara de este segundo periodo la tendrían las visitantes a falta de cinco minutos, en un tiro cruzado de Clau en el borde del área por raso que pegaba en los dos palos y se iba para fuera, para alivio de las ferrolanas. La propia Clau tendría la última del partido a falta de diez segundos en una falta en la frontal del área que lograba evitar Leti Rojo con sus pies, por lo que este 2-2 acabaría siendo definitivo.

Con este resultado, el Valdetires Ferrol tiene 44 puntos, en el 6º puesto de la tabla. El próximo sábado, las ferrolanas visitarán al Ourense Ontime “B”, en la penúltima jornada de competición que se disputará a partir de las 19:30 horas, en el Pabellón de Los Remedios (Ourense).

Valdetires Ferrol: Natali, Iria, Patri Corral, Irene, Giselle Tais – también jugaron – Monti, Mery, Patricia, Laurita, Paula Alonso, Laura Fernández, Tere y Leti Rojo.

Segosala: Sonia, Sandra, Alba, Clau, Isa – también jugaron – Sara, Ale, Jimena y Paula.

Árbitros: Juan Ramón Juan y Manuel Castro, junto con Samuel Pita como asistente (Comité gallego). Amonestaron a las locales Mery e Irene, como a la visitante Alba.

Goles: 0-1 Isa min.1, 1-1 Irene min.2, 2-1 Tere min.2, 2-2 Isa min.26.

Pabellón: Esteiro.