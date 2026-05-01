«Cuidemos a los trabajadores», mensaje Mensaje del obispo de Mondoñedo-Ferrol con motivo del Día del Trabajo

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Con motivo de la celebración este primero de mayo del Día internacional del Trabajo el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha dado a conocer un mensaje, «Cuidemos a los trabajadores».



«Cada 1º de mayo el movimiento obrero celebra su Fiesta del Trabajo. Se recuerda aquel suceso terrible de Chicago en el que, tal día como hoy del año 1886, murieron algunos trabajadores reivindicando mejoras en la jornada laboral y un trabajo digno. Desde entonces, en tal fecha miramos al mundo del trabajo en su realidad de cruz y de resurrección.

Un proceso fuerte de transformación

Ciertamente el mundo del trabajo se encuentra en un proceso fuerte de transformación. La globalización nos ha acercado, haciéndonos percibir que formamos parte de una aldea global en la que todo, incluso lo lejano, nos afecta. Este cambio de época, donde se está produciendo una nueva revolución, tiene a la inteligencia artificial como un factor determinante que no podemos eludir. La tecnología ha de ser aliada del ser humano, y no su verdugo. Los vientos de guerra, provocados por el control económico y por los poderes fácticos, afectan también y generan miedo ante una recesión económica.

La cultura imperante que nos conforma, también hoy nos condiciona a la hora de afrontar la cuestión laboral. De esta manera, la oferta y la demanda parecen discurrir por caminos distintos que no siempre se encuentran, dejando vacíos que nos cuesta comprender. En este escenario, la población migrante no solo es necesaria en estos momentos, sino que acude en nuestra ayuda para sostener el sistema.

Constatamos con preocupación que el mundo del trabajo sigue siendo un espacio donde demasiadas personas quedan fuera, descartadas. Hoy se habla de la inempleabilidad de muchos hermanos nuestros, descartados por su inadaptación al mercado laboral en constante transformación. El desempleo y el subempleo, la brecha de género, la precariedad, la constante movilidad, los salarios insuficientes, la temporalidad abusiva, la siniestralidad laboral y el deterioro de la salud mental siguen marcando la vida de miles de trabajadores y trabajadoras. Preocupa cuando esto se da entre las generaciones más jóvenes que no ven colmadas sus expectativas.

Algo de esto se indica en el Informe FOESSA de Galicia que señala, en efecto, la mejora en los indicadores laborales. La ocupación crece un 6 %, el paro baja del 13 % al 9 % y la temporalidad se reduce al 16 %. Sin embargo, esta mejora no se traduce en integración social para una parte significativa de la población. Los salarios reales apenas han crecido un 0,7 %, una vez descontada la inflación, y la inestabilidad laboral grave sigue afectando al 5,6 % de las personas ocupadas.

De esta manera, “el empleo ya no garantiza salir de la exclusión”, recoge el informe, que identifica esta paradoja como uno de los principales retos de las políticas sociales y laborales. Por eso, es importante luchar por la dignidad del trabajo, tal y como recoge la enseñanza social: «El trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no es solo un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo y, en definitiva, para vivir como pueblo» (Fratelli tutti, 162).

En el centro de la vida, la persona humana

Es importante que, en este Día del Trabajo, volvamos a redescubrir que, en el centro de la vida económica, ha de ponerse a la persona humana, y no la rentabilidad económica. El afán de lucro destruye y genera sufrimiento. De ahí la urgencia de recuperar y fomentar el cuidado de cada persona como dimensión fundamental en la vida económica. Hemos de fomentar una ética del cuidado que nos humanice y nos sostenga. En este compromiso, sin duda, todos podemos y debemos hacer mucho, cada uno desde nuestra responsabilidad y lugar en la vida social, económica y política: trabajadores, empresarios, sindicatos, consumidores, fuerzas políticas y sociales…

Feliz Día del Trabajo».

Vuestro hermano y amigo,

+Fernando, Obispo de Mondoñedo-Ferrol