El BAXI Ferrol ficha a la checa Kateřina Galíčková como primera pieza del proyecto 2026-2027

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El BAXI Ferrol comienza a construir su proyecto deportivo para la temporada 2026-2027 con la incorporación este jueves de la jugadora checa Kateřina Galíčková, que se convierte en el primer refuerzo del conjunto ferrolano de cara al nuevo curso; tras conocerse a inicios de semana la salida de Alba Sánchez-Ramos.

La nueva jugadora se integrará en el equipo que dirige Lino López, con el objetivo de aportar talento, intensidad y experiencia a una temporada que se presenta ilusionante tanto para el club como para su afición.

Galíčková destaca por su versatilidad en la pista, pudiendo desempeñarse en varias posiciones, así como por su inteligencia táctica y capacidad de interpretación del juego. Entre sus principales virtudes se encuentran la lectura de las ventajas, la generación de juego para sus compañeras y su capacidad para dotar de fluidez al ataque gracias a su visión y precisión en el pase.

Además, cuenta con un fiable lanzamiento exterior y una notable presencia en el rebote, características que encajan con la filosofía competitiva del conjunto ferrolano.

La jugadora llega procedente del KP Brno, equipo con el que ya visitó el pabellón de A Malata durante la temporada 2024-2025, por lo que conoce de primera mano el ambiente y el apoyo de la grada local. Esta será, además, su primera experiencia profesional fuera de la República Checa.

Con este primer movimiento en el mercado, el BAXI Ferrol inicia la confección de una plantilla ambiciosa con la que pretende afrontar con garantías los retos de la próxima temporada.