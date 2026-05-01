La Armada celebra la VII Jornada Histórica en recuerdo a Álvaro de Bazán

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Durante el mes de mayo la Armada desarrolla diversos actos en toda España para la celebración de la Jornada Histórica de la Armada de 2026 con motivo del V centenario del nacimiento de Álvaro de Bazán y Guzmán, primer Marqués de Santa Cruz y con el lema “D. Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros”.

El Acto Central tendrá lugar el sábado día 9 de mayo en la ciudad de Granada. Consistirá en una jura de Bandera para personal civil, Misa y ofrenda a la Virgen del Rosario y la inauguración de una escultura de Álvaro de Bazán. Los buques y dependencias de la Armada izarán el engalanado general el día 3 de mayo.

Actos conmemorativos en Ferrol

Como actos complementarios del referido Acto Central, en la ciudad de Ferrol se han programado, ceremonias de izado solemne de Bandera en E.E. «Antonio de Escaño» y, ESENGRA respectivamente, con lectura de efemérides conmemorativas y conferencias acerca del tema central de esta Jornada.

El comienzo de actividades, ha tenido lugar el pasado jueves día 30 de abril en el Palacio de Capitanía con una ceremonia de izado de Bandera efectuada por alumnos del Colegio «Tirso de Molina» de Ferrol.

La programación prevista para el día 3 de mayo incluye unas Jornadas de puertas abiertas a celebrarse en la Escuela de Especialidades «Antonio de Escaño» en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:30 y en la fragata “Álvaro de Bazán” en horario de 10:00 a 13:00, y de 16:00 a 20:30 atracada en el Arsenal de Ferrol, y cuyo acceso del público se efectuará por la puerta de “La Cortina” en inmediaciones de la dársena de Curuxeiras

Como actividad sociocultural, el jueves día 29 de mayo a las 12:00 se programó en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval de Ferrol una conferencia con el título “D. Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros” a cargo del capitán de navío (retirado) y Académico de historia José María Blanco Núñez.

Actividades en Comandancias Navales

También como actividades complementarias de este ámbito institucional de Ferrol y en el marco de esta celebración, tendrán lugar ceremonias de arriado solemne junto con diversas conferencias divulgativas acerca del tema central “D. Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros “en las Comandancias Navales de Gijón, Santander, Bilbao y San Sebastián.