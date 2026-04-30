Este jueves se celebró el solemne acto del arriado de Bandera frente al Palacio de Capitanía, en Ferrol

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Este jueves, día 30 de abril, a las 21,32 horas, tuvo lugar el emotivo, tradicional y solemne acto de arriado de la Bandera Nacional que ondeaba en el Palo de Señales frente al edificio de Palacio de Capitanía de Ferrol.

La ceremonia estuvo presidida por el capitán de navío, Jesús González-Cela Franco, Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, al que acompañaban comandantes de buques, jefes de dependencias y otros miembros de la 31. .

En esta ocasión además se contó en este solemne acto, con la presencia de una representación de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, a su frente el presidente de la Hermandad, el coronel de Infantería de Marina (r) José Luís Torres Domingo, con motivo de la reciente conmemoración de la festividad de su patrón, San Hermenegildo.

Una tarde en la que como es costumbre acudieron un buen número de ferrolanos, de las más numerosas en las últimas celebraciones de arriado, que se dieron cita en la plaza del Contralmirante Azarola.

El acto de arriado comenzó a las 21,12 horas con el desfile de una sección de honores, al mando del alférez de navío Mario Martín, compuesta por dotaciones de buques de la 31 Escuadrilla así como la Unidad de Música del Tercio del Norte, que partiendo de las proximidades de la Iglesia de San Francisco, desfilaron por la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

A través de altavoces se ofreció a los asistentes al acto, una breve reseña de lo que es la 31 Escuadrilla y otra histórica sobre la Bandera Nacional.

A la señal de cañón desde la «Punta del martillo» se arriaron las Banderas en los buques y dependencias de la Armada. Eran las 21,32 horas de la tarde, comenzaba el ocaso.

La Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba el Himno Nacional y la sección rendía honores mientras descendía del Palo de Señales la Bandera Nacional.

Una vez arriada la Bandera, posteriormente fue retirada al interior del edificio de Capitanía General.

Continuó la ceremonia con el canto de la Oración Marinera «Tú que dispones de cielo y mar, haces la calma, la tempestad, ten de nosotros Señor piedad, piedad Señor, Señor piedad», pieza del toque de la «Oración de la Noche», compuesta en 1907 por Josep Sancho Marraco, que es entonado a la puesta de Sol en todos los buques y dependencias de la Armada.

Seguidamente se retiró la sección de honores y la Unidad de Música, entre aplausos de los asistentes y desde los altavoces se agradeció la presencia de los ferrolanos a este acto, cosa que además hizo personalmente ante los asistentes el comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, reiterándose los aplausos..

El acto de arriado solemne de la Bandera, tiene por objeto mantener el vínculo tradicional de la Armada con la ciudad de Ferrol. Se repite periódicamente durante la última semana de cada mes, exceptuando los meses de julio, agosto, y diciembre