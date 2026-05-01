La tradición de la Santa Cruz de Mayo en el barrio ferrolano de Canido es una de las celebraciones más antiguas y arraigadas de la ciudad, estrechamente vinculada a la Festa dos Maios. Aunque originalmente eran festividades distintas, hoy forman un ciclo festivo que celebra la llegada de la primavera y la exaltación de la naturaleza. en el barrio ferrolano dees una de las celebraciones más antiguas y arraigadas de la ciudad, estrechamente vinculada a la. Aunque originalmente eran festividades distintas, hoy forman un ciclo festivo que celebra la llegada de la primavera y la exaltación de la naturaleza.

La devoción se centra en el Cruceiro de Canido, que preside la plaza principal del barrio. Existe constancia de que el primer crucero de madera fue bendecido un 3 de mayo de 1387, coincidiendo con la festividad de la Invención de la Santa Cruz. Históricamente, las celebraciones eran paganas (para pedir buenas cosechas) y se extendían por todo el viejo Ferrol, pero Canido es el único barrio que ha mantenido viva la esencia del Cruceiro y el carácter de la fiesta hasta la actualidad. Tal es su importancia que una de las parroquias del barrio, constituida en 1964, lleva el nombre de Santa Cruz de Canido precisamente por el fuerte arraigo de esta tradición.

La celebración de este año se extiende des del pasado día 1 al 10 de mayo, transformando a Canido en el epicentro festivo de Ferrolterra con una programación que combina lo tradicional y lo moderno.

Las calles y plazas se llenan de «Maios» (estructuras vegetales decoradas) y flores, manteniendo el espíritu de la Santa Cruz. SE crean espacios para que los vecinos aprendan a confeccionar los tradicionales maios. No faltan Actuaciones en la Praza do Cruceiro, foliadas populares, mercados de artesanía y el tradicional Mercado de Segunda Mano, sin olvidarnos de las comidas vecinales en la calle, fomentando la convivencia del barrio.

En una ciudad como Ferrol, que ha vivido tantos cambios, mantener vivas tradiciones como la Santa Cruz de Mayo en Canido es o que evita que el barrio y la ciudad pierdan «su alma»