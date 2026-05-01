Editorial-La tradición de los maios, en Canido, una celebración arraigada en Ferrol
1 mayo, 2026
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2026-05-01
La tradición de la Santa Cruz de Mayo
en el barrio ferrolano de Canido
es una de las celebraciones más antiguas y arraigadas de la ciudad, estrechamente vinculada a la Festa dos Maios
. Aunque originalmente eran festividades distintas, hoy forman un ciclo festivo que celebra la llegada de la primavera y la exaltación de la naturaleza.
La devoción se centra en el Cruceiro de Canido, que preside la plaza principal del barrio. Existe constancia de que el primer crucero de madera fue bendecido un 3 de mayo de 1387, coincidiendo con la festividad de la Invención de la Santa Cruz. Históricamente, las celebraciones eran paganas (para pedir buenas cosechas) y se extendían por todo el viejo Ferrol, pero Canido es el único barrio que ha mantenido viva la esencia del Cruceiro y el carácter de la fiesta hasta la actualidad. Tal es su importancia que una de las parroquias del barrio, constituida en 1964, lleva el nombre de Santa Cruz de Canido precisamente por el fuerte arraigo de esta tradición.
La celebración de este año se extiende des del pasado día 1 al 10 de mayo, transformando a Canido en el epicentro festivo de Ferrolterra con una programación que combina lo tradicional y lo moderno.
Las calles y plazas se llenan de «Maios» (estructuras vegetales decoradas) y flores, manteniendo el espíritu de la Santa Cruz. SE crean espacios para que los vecinos aprendan a confeccionar los tradicionales maios. No faltan Actuaciones en la Praza do Cruceiro, foliadas populares, mercados de artesanía y el tradicional Mercado de Segunda Mano, sin olvidarnos de las comidas vecinales en la calle, fomentando la convivencia del barrio.
En una ciudad como Ferrol, que ha vivido tantos cambios, mantener vivas tradiciones como la Santa Cruz de Mayo en Canido es o que evita que el barrio y la ciudad pierdan «su alma»
Estas fiestas no son solo un evento en el calendario; son el hilo conector entre generaciones por varias razones:
Mientras el mundo se vuelve más homogéneo, el hecho de que Canido siga oliendo a hinojo, flores y música tradicional cada mayo hace que los ferrolanos sientan que pertenecen a un lugar con historia propia.
Canido es el ejemplo perfecto de cómo un barrio puede modernizarse, por ejemplo con sus ya famosas Meninas, sin enterrar sus raíces sociales y religiosas.
En una era digital, estas celebraciones obligan a los vecinos a salir a la calle, decorar el Cruceiro juntos y compartir el espacio público, fortaleciendo el tejido social de Ferrol. Al final, cuidar «Os Maios» o la Santa Cruz es una forma de rebeldía contra el olvido. Es recordar que, ante de a industria y los astilleros, hace trescientos años, Ferrol ya celebraba la llegada de a primavera y la vida.
Al final, las Asociaciones del barrio, como una de ellas la de Vecinos, junto con empresarios de hostelería, la parroquia,, etc. son las que «pican piedra» todo el año para que estas tradiciones no se queden en un simple recuerdo de los mayores.
Agradecimiento a su labor y felicidades en estas fiestas de la Santa Cruz a todo el vecindario.
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