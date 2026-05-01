Un año más se celebró en Ferrol el 1º de Mayo con división sindical

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En Ferrol al igual que en otros muchos puntos de Galicia y del resto de España se ha celebrado en la mañana de este viernes día 1 de mayo, la festividad del Día Internacional del Trabajo.

Como es costumbre de nuevo se notó la división sindical lo que provocó que por una parte se celebrase una manifestación de la CIG, con salida de la avenida de Esteiro y la de CC.OO. y UGT que partió de la plaza del Inferniño.

OFRENDA FLORAL

A las once de la mañana la UGT y el PSdG-PSOE celebraron la tradicional ofrenda floral ante el monolito a Pablo Iglesias en los jardines de las Angustias.

En este acto tomaron la palabra el secretario de la ejecutiva local socialista Ángel Mato, y José Ángel Ventureira, secretario de la unión comarcal de la UGT. Entre los asistentes se encontraban miembros del grupo municipal y de la ejecutiva socialista y de responsables de la comarca.

Mató se refirió a la celebración de la jornada y al lema de este año lema «Dereitos, non trincheiras. Salarios, vivenda e democracias», al apoyo del gobierno a diversas inversiones especialmente en el sector naval. Rechazó y condenó los conflictos bélicos. Asimismo recordó al ferrolano Pablo Iglesias, fundador del PSOE y de la UGT.

Finalizó el acto cantándose la Internacional.

MANIFESTACIÓN DE LA CIG

Como señalamos, sobre las doce de la mañana partió de la zona frontal a la sede de la CIG, en la avenida de Esteiro, la manifestación convocada por esta central nacionalista.

La CIG ha movilizado a centenares de personas, que se han manifestado por las calles de la ciudad para pedir un «Contra o imperialismo, paz e soberanía. En Galiza, traballo digno e dereitos». El sindicato CGT también participó en esta manifestación reivindicando también los derechos del pueblo palestino y pidiendo el fin de los ataques israelíes en Gaza.

Tras recorrer la avenida de Esteiro y las calles Españoleto y Rochel los manifestantes se dirigieron por las calles del centro de la ciudad hasta la plaza de la Constitución, coreando diversas consignas reivindicativas, entre ellas «Non á guerra, Galicia pola paz», «Así, así, nin un paso atrás. Loita obreira, acción sindical».

Tras la pancarta portada por dirigentes de la central, entre ellos el secretario comarcales Xoán Xosé Galdo Regueira y del BNG, figuraban banderas de Galicia, con la estrella roja, y de la CIG. portadas por militantes y diversas pancartas con lemas. Participaban asimismo alcaldes, concejales y dirigentes del BNG y miembros de las ejecutivas de la CIG

Ya en el Cantón el responsable comarcal se dirigió a los asistentes, tras una dura crítica a los gobiernos central, gallego y local, reivindicando la reducción de la jornada laboral y condenando la guerra de Gaza y el modelo capitalista.

Finamente el acto terminó cantando los asistentes el himno de Galicia

MANIFESTACIÓN CONJUNTA DE CC.OO. UGT

Sobre un millar de personas se dieron cita en la plaza del Inferniño atendiendo el llamamiento formulado por CC.OO y UGT en este 1º de mayo.

A las doce y diez de la mañana partía la manifestación que transcurrió por la carretera de Castilla y se introdujo en la zona centro para concentrarse en la plaza de Armas, todo ello bajo el lema «Dereitos, non trincheiras. Salarios, vivenda e democracias»

Abría la manifestación un grupo de diversos representantes sindicales, entre ellos los responsables de CC.OO, y de UGT, José Hurtado Amador y José Ángel Ventureira

También participaron diversos representantes de partidos políticos. Entre ellos figuraban el secretario provincial del PSOE y alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro; el secretario de la ejecutiva socialista y ex alcalde Ángel Mato; ediles y miembros de ejecutivas socialistas de distintos concellos de Ferrolterra, y dirigentes sindicales tanto de CC.OO como de UGT.

Se portaban diversas pancartas y se corearon consignas reivindicativas.

Una vez en la plaza de Armas los responsables de las dos centrales convocantes, José Hurtado Amador y José Ángel Ventureira, se dirigieron a los manifestantes. Entre otros temas se destacó la necesidad de profundizar en el diálogo social para conseguir más avances en lo laboral y en el tema de la vivienda y se rechazó la guerra en Gaza