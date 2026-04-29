La Escuela “Antonio de Escaño” y la Universidad de A Coruña refuerzan su compromiso con la seguridad marítima.

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Un total de 62 alumnos de la Escuela Superior de Náutica y Máquinas de la Universidad de A Coruña (UDC) han finalizado con éxito su periodo de instrucción en el Centro de Instrucción de Seguridad Interior (CISI), perteneciente a la Escuela de Especialidades “Antonio de Escaño” (ESCAÑO).

Esta acción formativa, desarrollada entre el 13 y el 24 de abril, responde a la estrecha colaboración entre la ESCAÑO y la Universidad de A Coruña, una alianza estratégica que permite poner a disposición de la sociedad civil la excelencia de este centro de enseñanza militar y sus capacidades técnicas de vanguardia.

Estándares internacionales y excelencia técnica

El objetivo principal del curso ha sido dotar a los estudiantes de las competencias necesarias para la obtención del certificado de Formación Básica de Lucha Contraincendios (Primer Nivel). Esta titulación es un requisito indispensable de la Organización Marítima Internacional (IMO), bajo los estrictos estándares del convenio STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping).

Durante las dos semanas de instrucción, los alumnos han completado un exigente programa teórico-práctico que ha incluido: Técnicas avanzadas de prevención y control de siniestros; extinción de incendios en escenarios de alta complejidad; y empleo especializado de equipos de protección individual (EPI) y sistemas de seguridad de última generación.

Una sinergia consolidada

La actividad se integra en el marco del convenio de colaboración vigente entre ambas instituciones. Esta sinergia no solo refuerza la preparación técnica de los futuros oficiales de la Marina Mercante, sino que subraya el papel de la Armada como referente nacional en formación de seguridad interior, garantizando que los alumnos alcancen sus futuras responsabilidades a bordo con los más altos niveles de capacitación y seguridad.

Con la clausura de este curso, la ESCAÑO y la UDC reafirman la importancia de la cooperación docente para la protección de la vida humana en el mar y el cumplimiento de la normativa internacional vigente.