Europa define en Ferrol las armas y sensores de sus futuros buques de guerra

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El desarrollo del futuro buque de combate europeo avanza en los astilleros de Navantia en Ferrol, donde esta semana se celebra el Sexto Seminario-Taller del proyecto PESCO 4E. Bajo el liderazgo de la Armada Española y la Agencia Europea de Defensa (EDA), representantes de los Ministerios de Defensa y de 24 compañías de los países miembros trabajan desde el pasado martes y hasta este jueves, día 30, en la definición de los requisitos de los sistemas de nueva generación que equiparán estas plataformas navales.

El proyecto PESCO 4E, una iniciativa de la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea coordinada por España, tiene como misión desarrollar el núcleo tecnológico de las futuras flotas de guerra europeas.

El desafío, según la organización, trasciende el desarrollo individual de cada sistema para centrarse en lograr la máxima interoperabilidad, modularidad y resiliencia de acuerdo con los estándares de la OTAN.

Junto a España, son miembros del programa Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia, mientras que Alemania participa activamente como observador.

El acto de inauguración contó con la presencia del general jefe de la Fuerza de Protección de la Armada, Manuel García Ortiz, y el director de Programas de Defensa de Navantia Ferrol, Rafael Seijo.

CINCO SISTEMAS CRÍTICOS

Durante las jornadas, los 59 participantes se centrarán en detallar las especificaciones de cinco sistemas críticos: defensa contra vehículos no tripulados, un sistema de posicionamiento independiente de satélite, un sistema de navegación autónoma, armas de energía dirigida y sistemas no tripulados de superficie multipropósito.

Estos sistemas, que abarcan desde sensores y vehículos autónomos hasta la denominada «nube de combate naval», constituirán el núcleo central de los buques del futuro. El programa se apoya en los fondos del European Defence Fund (EDF) para sus fases de investigación y desarrollo industrial.

Con este encuentro, España refuerza su posición en la promoción de la colaboración europea en materia de defensa, con el doble objetivo de fortalecer la autonomía estratégica de la Unión y consolidar una base tecnológica e industrial de la defensa sólida en el continente.





