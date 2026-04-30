VII Jornada Histórica de la Armada-Se realizó un izado de Bandera por parte de alumnos del «Tirso», en Ferrol

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En la programación preparada por la Armada en Ferrol con motivo de la VII Jornada Histórica figuran dos actos muy relacionados con la Bandera Nacional, el izado y arriado solemnes que se celebran en la jornada de este jueves, día 30 de abril.

Izado de la Bandera Nacional por escolares

Con este motivo a las diez de la mañana se realizó la ceremonia del izado de la Bandera Nacional en los jardines ferrolanos del Palacio de Capitanía

La ceremonia organizada por el Arsenal de Ferrol fue presidida por el Ayudante Mayor, el capitán de fragata, David Almeida García, al que acompañaba el suboficial mayor, José Luís Paz Rodríguez y otros mandos de la Ayudantía. Se contó con la presencia de alumnos de 6º de primaria del colegio «Tirso de Molina«

Un piquete de honores formado por una dotación del Arsenal de Ferrol se situó en las inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

Los alumnos del «Tirso» y profesores ocuparon un lugar destacado durante el acto.

A través de altavoces se ofreció a los asistentes, una breve reseña histórica de la Bandera Nacional.

Seguidamente dos de los escolares asistentes trasladaron la Bandera hasta la zona del mástil.

Y mientras la Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba el Himno Nacional y la sección rendía honores, dos de los escolares izaban al mástil la Bandera Nacional, dándose por finalizado el acto.

No faltó la «foto de familia» de los escolares, profesores y el Ayudante Mayor y el Suboficial Mayor

SOLEMNE ARRIADO DE BANDERA

En la tarde de este mismo día 30 de abril se realizará a 21:32h la ceremonia del solemne acto de arriado de Bandera. La ceremonia, será presidida por el capitán de navío, Jesús González-Cela Franco, Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie.

El acto comenzará a las 21:12h con la formación de la Sección de Honores compuesta por dotaciones de buques de la 31 Escuadrilla, al mando de un Oficial, así como la Unidad de Música del Tercio del Norte, que partiendo de las proximidades de la Iglesia de San Francisco, desfilarán a 21:17 por la calle del mismo nombre y la calle Real, hasta ocupar sus puestos para la ceremonia, en inmediaciones del mástil de la Bandera en los Jardines de Herrera.

Al finalizar, la ceremonia concluirá con el canto de la Oración Marinera, como es tradición en la Armada

En esta ocasión además se contará en este solemne acto, con la presencia de una representación de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, con motivo de la reciente conmemoración de la festividad de San Hermenegildo, patrón de la Hermandad.