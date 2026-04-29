El BNG de Ferrol y vecinos de la calle Lousas exigen al Concello la limpieza urgente de parcelas abandonadas en Serantes

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El BNG de Ferrol, junto a vecinos de la calle Lousas, en la parroquia de Serantes, ha reiterado este miércoles mediante registro municipal su demanda para que el Concello actúe de forma inmediata en la limpieza de fincas abandonadas y el acondicionamiento del vial.

La formación nacionalista acompañó al vecindario en una rueda de prensa en la que denunciaron la falta de respuesta del gobierno local ante una problemática que, aseguran, se prolonga desde hace meses y que también afecta a otros barrios de la ciudad.

El portavoz del BNG en Ferrol, Iván Rivas, subrayó que se trata de una reclamación trasladada en reiteradas ocasiones a través de las comisiones informativas. “Esta é unha demanda que se retrotrae no tempo bastantes meses atrás, que temos canalizado de maneira reiterada e diante da cal o goberno local se mostra fundamentalmente indiferente”, señaló.

Rivas explicó que en la calle Lousas existen varias parcelas en estado de abandono, con un deterioro progresivo que genera problemas de salubridad y convivencia. Según denuncian, el Concello no ha actuado ni ha exigido a los propietarios el mantenimiento de estos terrenos en condiciones adecuadas.

“Non se fai nada e non se adopta ningunha decisión, nin asume o Concello a responsabilidade de executar a limpeza destas parcelas, unha obriga que a propia Administración local, nin exixe aos propietarios e propietarias que manteñan estes espazos en condicións de salubridade”, afirmó.

Ante esta situación, los vecinos han decidido presentar un nuevo escrito por registro municipal para reclamar una intervención urgente.

Durante la comparecencia, Juan Baliño, residente en la zona, advirtió del riesgo de incendios, asegurando que en los últimos años se han producido varios conatos, algunos sofocados por los propios vecinos. “Levamos case 30 anos vivindo nesta rúa debe ser a quinta vez que hai un conato de incendio”, indicó, añadiendo que también sufren problemas con plagas de ratas, presencia de jabalíes, acumulación de residuos o muchos más insectos que les obliga a fumigar a ellos mismos.

Por su parte, otra vecina, María López, denunció la invasión de maleza en su propiedad y la falta de respuesta municipal tras más de ocho meses de reclamaciones. “Desde o goberno local o único que me dan son largas”, lamentó.

Los vecinos reclaman al gobierno local que atienda sus demandas, agilice los trámites y ponga fin a una situación que califican de insostenible tras meses sin soluciones.