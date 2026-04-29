El PSOE de Ferrol denuncia el “silencio e desinterese” de Turismo ante el riesgo de perder 1,1 millones en San Felipe

El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha denunciado este miércoles la “incapacidade manifiesta” del gobierno local, encabezado por José Manuel Rey Varela, para gestionar las obras de rehabilitación del Castillo de San Felipe, advirtiendo del riesgo de perder cerca de 1,1 millones de euros vinculados a financiación europea.
Los socialistas consideran “especialmente grave” que, en la actual situación del proyecto, la concejala de Turismo no haya ofrecido explicaciones ni información pública sobre el estado de una actuación clave para el desarrollo turístico y patrimonial de la ciudad.
Según trasladó el PSOE tras analizar los informes técnicos, las obras —financiadas con 957.943,34 euros procedentes de los fondos NextGenerationEU— se encuentran prácticamente paralizadas y con un nivel de ejecución que no alcanza el 45%, pese a que deberían estar ya finalizadas.
Entre las deficiencias detectadas, los socialistas apuntan a retrasos críticos, advertencias técnicas ignoradas y una notable inestabilidad en la dirección de obra, que ha pasado por hasta tres responsables distintos sin que, aseguran, el gobierno local haya adoptado medidas de control.
En este contexto, el Grupo Socialista carga especialmente contra la actitud de la responsable de Turismo, a la que acusan de una “desconexión total” con la realidad del proyecto. “É inadmisible que a responsable de promocionar o noso maior activo turístico non teña respostas sobre por que a obra está parada ou que plans hai para salvar o financiamento europeo”, señalan.
Asimismo, critican el modelo de gestión del ejecutivo local: “O que estamos a ver en San Felipe é o exemplo perfecto da política de escaparate de Rey Varela: moito anuncio e moita foto, pero unha xestión baleira que nos leva ao desastre. Que a concelleira de Turismo non saiba ou non queira informar sobre o Castelo demostra que para este goberno o patrimonio é só un decorado, non unha prioridade”.
En relación a los plazos, el PSOE subraya que los informes técnicos han rechazado la petición de la empresa adjudicataria de ampliar el plazo en cuatro meses, limitándolo a 38 días naturales por “prudencia técnica”. El nuevo límite se sitúa en el 16 de mayo de 2026, una medida que los socialistas consideran insuficiente y que califican de “parche”.
Por todo ello, el Grupo Socialista exige al gobierno del Partido Popular que asuma responsabilidades y deje de atribuir la situación a factores como la climatología. “Ferrol non pode permitirse perder case un millón de euros e manter pechada a súa gran fortaleza pola desidia dun goberno que non sabe xestionar o que recibe de Europa”, concluyen.