El PSOE acusa al BNG de incoherencia en relación al sector naval y en la eólica marina de Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En el PSOE no ha sentado bien la Proposición No de Ley presentada esta semana por el diputado del BNG, Néstor Rego, en el Congreso de los Diputados, acusando a la formación de incoherencia con el sector naval y la eólica marina en Ferrol.

Así lo afirmaba este viernes el secretario general socialista en la ciudad, Ángel Mato, acompañado de la diputada Obdulia Toboadela, que fue la encargada de responder al nacionalista en la cámara baja.

Esta propuesta del BNG era algo que no sorprendía al secretario general socialista, al estar acostumbrado a la “política ficción” de la formación nacionalista en los últimos años.

Decir en la sede parlamentaria que “no se debería invertir en seguridad y en defensa es una temeridad”, afirmaba Ángel Mato, criticando que en esta intervención Néstor Rego no hiciera alusiones a las fragatas F110, en un momento en el que el gobierno central “está impulsando la ciudad sin parangón”, con las inversiones en las mejoras de las F100, los BAM, la reforma del Arsenal o, a nivel civil, la transformación de la avenida de As Pías, siendo todo esto “un compromiso político” del presidente Pedro Sánchez.

En esta línea, también quería poner en valor la visita del presidente del Gobierno a China “que permitió el desembarco de SAIC-MG en la ciudad”, criticando la postura de la Xunta de Galicia de “ponerse medallas.”

La diputada Obdulia Toboadela afirmaba que estas inversiones solo querían “devolver el carácter industrial” a Ferrol, con una Navantia que pueda seguir compitiendo a nivel europeo y mundial “con tecnologías duales para la seguridad y la defensa, que luego son trasladadas a lo civil”, por lo que no entendía que el BNG se pusiera de perfil “en un momento geopolítico muy complejo, protegiendo a la ciudadanía de injerencias externas y que da empleo.”

En referencia a la eólica marina, es un sector “que nos puede hacer líderes y no hay ningún elemento de perjuicio para la pesca”, con unas afirmaciones del BNG en su contra “que no se sostienen.”

Obdulia Toboadela también tenía palabras para el diputado popular ferrolano, Miguel Tellado, acusándolo de “inconsistencia”, con una falta de memoria respecto al empleo en el sector naval de la ciudad “tras gobernar en la nación durante casi ocho años incrementando el desempleo” en la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, como también le solicitaba a la Xunta de Galicia la elaboración de un plan industrial para las inversiones de SIAC-MG “que si no llega a ser por el gobierno central no se habrían producido.”