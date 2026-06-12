El PSOE de Ferrol afirma que el acuerdo del saneamiento con Narón es el “cumplimiento de una sentencia judicial” impulsada en su mandato

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El anuncio del acuerdo del reparto de los gastos de saneamiento por parte de los ayuntamientos de Ferrol y Narón realizado este jueves no ha gustado en el seno del PSOE de Ferrol, calificándolo este viernes su portavoz municipal y exalcalde, Ángel Mato, de “esperpéntico”, al ser el “cumplimiento de una sentencia judicial” de un proceso que él había iniciado en su etapa como regidor.

Quería recordar en su intervención las críticas que desde la oposición le hacía el ahora alcalde José Manuel Rey Varela “al acusarme de hacer una guerra comarcal” con el ayuntamiento vecino.

Gracias a este acuerdo entre las dos administraciones “hemos recuperado cinco millones de euros, con las auditorías que mandé realizar y controlando los gastos”, mientras las cantidades futuras se pueden cuantificar “gracias a los caudalímetros que pusimos nosotros en nuestro mandato.”

Al mismo tiempo, Ángel Mato le solicitaba al gobierno municipal la devolución del incremento del 40% del coste de la factura del agua “ya que ese dinero nunca se tuvo que haber cobrado a los vecinos y vecinas” y dejar de moverse “a base de fotografías y de colgarse medallas de otros gobiernos”, recordando el trabajo realizado por el gobierno central para hacer realidad el proyecto de ‘Abrir Ferrol ao mar’ “ya que con otro gobierno esto nunca hubiera sucedido.”