Agenda para este finde, días 13 y 14 de junio, en la zona norte. Fiestas de San Antonio

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LA FRASE DEL DÍA.–«Es hora de romper las cadenas del egoísmo y de la indiferencia que aíslan a los más vulnerables.» León XIV

–El sábado quedan 201 días y el domingo 200, para finalizar el año.

–Sábado, día 13

–Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo.

–Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel.

-Domingo, día 14

–Día nacional de las lenguas de signos españolas.

–Día Mundial del Donante de Sangre.

–La Iglesia celebra la festividad, este sábado, día 13, de San Antonio de Padua ( Patrono de los objetos extraviados, de quienes buscan pareja y de los celíacos), Fortunato, Luciano y Peregrino.

El domingo, día 14, la Iglesia celebra la festividad de los Santos Anastasio, Valerio, Metodio, Eliseo y Félix.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos los días 13 y 14 de junio?..Géminis

TAL DÍA COMO HOY

-Sábado, día 13

(1890)- Pascual Veiga firma la partitura del Himno Galego, con letra de Eduardo Pondal.

(1898)-Nació en A Coruña Xaime Quintanilla Martínez, ( fusilado en Ferrol el 18 de agosto de 1936). Fue un médico cirujano, político, escritor gallego y primer alcalde republicano de Ferrol.

(1910)- Nació en Serantes-Ferrol Gonzalo Torrente Ballester (F. en Salamanca el 27 de enero de 1999). Fue un novelista gallego en lengua castellana. Entre otros reconocimientos, recibió el Premio Cervantes, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras y el Premio Nacional de Literatura.

–Domingo, día 14

Tal día como hoy, en 1835 nació en Ferrol Marcial Sánchez Barcaiztegui. Almirante. Fue ayudante de Campo de S.M. El Rey Alfonso XII. Director de la Escuela Naval Flotante en Ferrol y Comandante General del Arsenal de Ferrol.

TIEMPO PREVISTO

Para el sábado 13 de junio , se espera un día muy cálido en Ferrol, con el cielo cubierto por intervalos de nubes altas pero sin probabilidad de lluvias. El estado del mar será óptimo y muy tranquilo para actividades náuticas o de costa.

El Tiempo en Tierra

Temperaturas: La máxima alcanzará unos calurosos 29°C a 32°C durante la tarde, mientras que la mínima nocturna será suave, rondando los 18°C.

Viento: Soplará flojo por la mañana y cambiará a componente oeste/suroeste por la tarde, manteniéndose en intensidades bajas de entre 5 y 13 km/h.

Índice UV: Muy alto (7 de 11), por lo que se recomienda una protección solar fuerte si vas a exponerte al sol.

El Estado del Mar

Oleaje: El mar estará en calma, predominando condiciones de marejadilla. Habrá un mar de fondo del noroeste muy leve con olas de apenas 0,4 a 0,5 metros de altura.

Agua: La temperatura del agua en las playas exteriores (como Playa de Doniños) estará en torno a los 15°C.

El domingo 14 de junio Ferrol tendrá un cielo predominantemente cubierto con temperaturas suaves y buenas condiciones marítimas generales (marusía).

Previsión Meteorológica en Tierra

Temperaturas: La máxima alcanzará los 22 °C y la mínima descenderá a los 17 °C.

Estado del cielo: Estará principalmente nublado durante la mayor parte de la jornada.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es baja, rondando apenas el 10%.

Viento: Soplará flojo de componente noroeste a unos 10 km/h (6 mph).

Estado del Mar

Según los datos de MeteoGalicia y puertos locales, las condiciones costeras serán tranquilas:

Oleaje: Se prevé marusía (olas pequeñas y navegables de baja energía).

Viento en el mar: Flujo del este por la mañana y noche, girando a nordeste por la tarde con fuerza 3 a 4.

Visibilidad: Será buena en toda la franja litoral.

Temperatura del agua: Rondará los 15 °C – 17 °C.

EN LO CULTURAL Y FESTIVO

En Ferrol

–El barrio ferrolano de Canido celebrará un nuevo Mercado Popular, que tendrá lugar en la plaza de F. Miramontes de 11.00 a 20.00 horas en la jornada del domingo 14 de Junio.

Los asistentes podrán adquirir artículos de segunda mano, artesanía y antigüedades, además de objetos y artículos de arte. El mercado contará con animación musical y los presentes podrán disfrutar de delicias gastronómicas en los locales hosteleros de la barriada.

En Narón

–El sábado 13 de Junio, en la rúa das cerámicas tendrá lugar la segunda edición del Trasankos Rock, un festival único que promete convertir Narón en el epicentro de la música punk-rock. Con un cartel que combina bandas gallegas y nacionales como: -Kaos Urbano -Rat-Singer -Ruxe Ruxe -The Eskarallas -Demenzia Sozial y -Lucy

–Fiesta del Marisco, organizada por la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre, que se llevará a cabo en el paseo marítimo de Xuvia, el sábado 13 y domingo 14 de Junio. El evento contará con productos del mar como almejas, zamburiñas y navajas. También habrá paella de marisco para tomar.

En la jornada del sábado habrá comida y cena, y el domingo solo comida.

El evento contará con animación musical después de la comida y cena, habrá mercado de artesanía, demostraciones culinarias, atracciones infantiles y regata de bateis.

En Ares

-La Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Catalina de Ares organiza un ciclo de teatro clásico que se llevará a cabo en el Monasterio a lo largo de varias jornadas de Junio. Las representaciones tendrán lugar a las 20.00 horas. Con el fin de acercar las artes escénicas tradicionales a toda la ciudadanía, el acceso a todas las funciones será completamente gratuito.

Hoy sábado, día 13: «Asamblea de Mujeres» a cargo del Grupo Aor Fénix.

En As Pontes

La Fraga de Rita, acogerá este sábado la celebración de la Romaría das Merendas donde los presentes podrán disfrutar de un día entero de fiesta y tradición con indumentaria de los años 50.

La jornada comenzará a las 13.00 horas con una exposición de coches antiguos y con la sesión vermú que se desarrollará de 13:00 a 15:00 horas. También a las 15:00 horas comenzarán las meriendas abierta a todos los vecinos/as (cada vecino traerá su propia merienda) y a las 16:00 horas habrá juegos populares con Picariños. A las 16:30 horas tendrá lugar el obradoiro de iniciación al baile tradicional y de 18:00 a 23:00 horas se desarrollará la Foliada Estelar con concurso de agarrados y amenización de grandes compañías. La jornada culminará con una gran foliada libre.

En Moeche

Nueva edición de la Feira de Gando Vacún que se celebrará el domingo 14 de Junio de 9.00 a 17.00 horas dentro del marco de la feria tradicional de Moeche. Además del mercado de ganado también se llevarán a cabo la exposición del concurso de fotografía, se podrá ver maquinaria agrícola y disfrutar con la música y los sorteos.

En Ortigueira

–El emblemático Teatro de Beneficencia de Ortigueira despliega su agenda cultural para el mes de junio, consolidando un espacio de encuentro para las artes escénicas, la música y la ciencia.

Sábado 13, a las 20:30 h, música «Marcial del Adalid. Piano a 4 Mans» Una velada dedicada a la música de piano a cuatro manos en homenaje al compositor Marcial del Adalid. La interpretación de las piezas correrá a cargo de los pianistas Javier Ares y Jorge Briones.

En Valdoviño

-VII Xuntanza de palilleiras e multilabores. Esta reunión se celebrará en el Pabellón Municipal O Longoiro (Meiras), y reunirá a numerosas palilleras que mostrarán su arte en la bella confección de labores con bolillos.

Este año la xuntanza tendrá lugar el sábado 13 de Junio en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 19.00 horas.

EN LO DEPORTIVO

En Ferrol

El municipio de Ferrol acoge la celebración de la XXVI Andaina de Ferrol – XI Andaina Costa Ártabra, que forma parte del calendario oficial de la Liga Xunta de Galicia de Andainas de la Federación Galega de Montañismo, que tendrán lugar el sábado 13 de Junio a partir de las 09.00 horas.

La XXVI Andaina de Ferrol con un recorrido circular de 30 kilómetros con salida en Covas y meta situada en A Malata, es la andaina más veterana del calendario galego, que este año llega a su fin, reconvirtiéndose en una andaina con una ruta de 30 kilómetros.

Habrá un autobús de vuelta para todos aquellos que quieran hacer eses 30 kilómetros, y que saldrá así que llegue el grupo de cierre.

En Neda

Nueva edición de la Carreira Escolar que tendrá lugar el sábado 13 de Junio a partir de las 10.00 horas en la zona del Paseo de Xubia.

La carrera constará de las categorías peques, Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14, estas dos últimas modalidades tendrán el circuito de mayor distancia; 1.050 metros.

San Sadurniño

La cuarta edición de la BTT de San Sadurniño arrancará, el domingo 14 de Junio, a las 8.30 horas de la Finca A Cortiña, a donde las personas participantes irán regresando después de completar una ruta que ofrece tres distancias; una larga de 68 kilómetros, una ruta media de 60 kilómetros y una corta de 28 kilómetros.

El precio de inscripción será de 15€. Con opción de comida por 18€ por participante o acompañante. Al tratarse de una ruta federada, quien no tenga licencia federativa deberá pagar a mayores 15€.

–El municipio de San Sadurniño acoge la celebración de una nueva edición del Trail de Montaña, el domingo 14 de Junio a partir de las 9.00 horas, el cual contará con tres recorridos, un trail largo de 28 kilómetros, un trail medio de 24,3 kilómetros y un trail corto de 12,2 kilómetros, con salida y meta en Finca A Cortiña.

FIESTAS DE SAN ANTONIO

En Ferrol

Las Festas en honra a San Antonio en A Cabana, se celebran desde el viernes 12 ofreciendo un programa completo de actividades para todos los públicos.

Sábado 13, a las 09:00 h comienza el día con el clásico pasacalles a cargo de la Charanga A.M. Virgen del Carmen. y a las 12:00 h, gran estallido de bombas de palenque. A las 14:30 h se celebrará la primera sesión vermú del fin de semana, amenizada por el grupo Pasión.

Por la tarde a las 17:30 h se celebrará la tradicional romería a la Ermita de San Antonio, que estará acompañada en todo momento por el sonido de los gaiteros. A las 18:30 h habrá degustación gratuita de empanada y bola de patrón en el local de la Asociación de Vecinos.

Por la noche a partir de las 22:30 h se celebrará la verbena para bailar hasta tarde con las actuaciones del grupo Pasión y la Discomóvil CDC.

Domingo 14, el domingo cerrará las celebraciones patronales con una nueva sesión de bombas de palenque a las 13:00 horas y a las 13:15 h, actuación de la banda A.M. Virgen del Carmen. A las 14:00 h tendrá lugar la celebración de la Misa solemne en la Iglesia de A Cabana, dando paso a la sesión vermú para despedir el fin de semana por todo lo alto, nuevamente con el ritmo del grupo Pasión.

En Narón

Fiesta de carácter religioso en honor a San Antonio, que se celebrará durante el sábado 13 de Junio en la parroquia de O Val.

Los actos comenzarán a las 12.30 horas con el oficio de la misa solemne seguida de la sesión vermú a las 14.15 horas con el grupo Pentágono.

A las 22.30 horas dará inicio la verbena con el grupo Pentágono y el dúo Boreal.

As Somozas

Fiesta religiosa que se llevará a cabo en el lugar de A Toca, perteneciente a la parroquia de Recemel, en honor a San Antonio de Padua.

Sábado 13, a las 13.00 horas se celebrará la misa solemne, seguida de fuegos de artificio. A continuación dará inicio la sesión vermú a cargo del dúo Maracuyá.

Por la noche las orquestas Gran Parada y Panamá Band pondrán la nota musical a la verbena.

Domingo 14, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne y acto seguido habrá una gran tirada de fuegos de artificio. La sesión vermú estará animada por el grupo Os Tafornelos. La sesión de tarde estará amenizada por la orquesta Gran Parada.

En Cariño

A Pedra, perteneciente al municipio de Cariño, se viste de gala para honrar a su patrón en las Festas de San Antonio el sábado 13 de junio, donde la música tradicional gallega, los actos litúrgicos y la verbena popular serán los grandes ejes dinamizadores.

La jornada festiva comenzará llenando las calles de ritmo y tradición gracias al clásico pasacalles (pasarrúas), que este año correrá a cargo de la emblemática Banda de Gaitas de San Xiao do Trebo, encargada de anunciar el inicio de la celebración por todos los rincones del pueblo.

El epicentro religioso y solemne del día tendrá lugar a las 12:30 horas con la celebración de la Misa Solemne, un acto litúrgico que será cantado por el Coro Parroquial A Pedra. Inmediatamente después de la eucaristía, se dará paso a la tradicional procesión por los alrededores, acompañada por los vecinos y visitantes. Al finalizar los actos religiosos, la música volverá a tomar el espacio público con la esperada Sesión Vermú, la cual estará amenizada por el grupo Lecer.

La gran verbena nocturna promete prolongar los festejos hasta altas horas de la madrugada gracias a una doble oferta musical sobre el escenario, contando con las actuaciones combinadas del grupo Lecer y el trío Karma.

En Cedeira

Los vecinos del lugar de Corveiro, sito en la parroquia de Cervo celebra desde el viernes, día 12 la fiesta en honor a San Antonio.

Sábado 13, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne con la Coral Eixil seguida de procesión y actuación de la A.C. Buxainas. A continuación, subasta de roscóns, sorteo y sesión vermú con el dúo Boreal.

Desde las 20.00 horas, actuación de Malditos Pendejos, Bomba y DJ Juanjo.

En Mugardos

El Parque da Regueira de Mugardos acoge la celebración del San Antonio de Franza el sábado 13 de Junio. A las 12.00 horas comenzará el pasacalles con la charanga Los Caimanes y a las 14.00 horas tendrá lugar la sesión vermú con el grupo Jaque, también habrá aperitivos a precios populares.

A las 18.30 horas se disputará el Campeonato de Chave y los pequeños podrán gozar de juegos populares. A las 21.00 horas comenzará la gran churrascada, donde también habrá paella, postre y café para tomar, y desde las 22.30 horas el grupo Jaque y Lucía Nieto animarán la verbena.

En Neda

–Los vecinos de Casadelos celebrarán la fiesta en honor a San Antonio.

Sábado 13 de Junio, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de procesión y bendición de bolos de San Antonio. A continuación, sesión vermú con el dúo Caramelo.

Por la noche, gran verbena con Xilo e Carlos y dúo Caramelo.

Domingo 14, a las 13.00 horas misa solemne con procesión, seguida de sesión vermú con Alberto Bellón.

Habrá fuegos a cargo de pirotecnia Millarengo.

En Ortigueira

La parroquia de Espasante, en el municipio de Ortigueira, celebra desde el viernes la festividad religiosa en honor a San Antonio.

Sábado 13, comienza el día con el pasacalles a cargo de la Banda Xove de Narón y a las 13.00 horas tendrá lugar la misa solemne en honor a San Antonio cantada por el Coro de Espasante, seguida de procesión acompañada de la Xove Banda de Narón. A las 14.30 horas dará inicio las poxas y la sesión vermú con la orquesta Super Top, formación que también pondrá música a la verbena de las 22.30 horas junto a la orquesta Capitol y Dj Villasuso.

Domingo 14, a las 14.00 horas la orquesta Escaparate amenizará la sesión vermú y a las 15.30 horas comenzará la gran churrascada. A las 17.00 horas dará inicio el tardeo musical con la orquesta Escaparate.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-«Historia de Ferroliño», exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona. Hasta el domingo.

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta el día 3. Hoy jueves visita guiada a las 19.00 horas

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo. Hasta el domingo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.

-En Valdoviño

-La Casa de la cultura acoge la exposición colectiva de los alumnos y alumnas del Aula Municipal de Artes Plásticas que guía Manuel Carballeira en Loira y del Aula Municipal de Cerámica que imparte Martina Beceiro en Vilaboa.

La muestra podrá visitarse hasta el día 21 en la sala de exposiciones temporales, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.