El BNG entrega más de 1.500 firmas para exigir gestión pública en la residencia de mayores del Bertón

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El BNG ha presentado este viernes más de 1.500 firmas en Ferrol para reclamar que la futura residencia de mayores del Bertón, impulsada por la Xunta de Galicia, sea gestionada directamente por la administración pública y no a través de una concesionaria privada. La formación nacionalista anunció además que llevará esta cuestión al Parlamento gallego el próximo día 18.

En la comparecencia ante los medios participaron la responsable comarcal del BNG, Pilar Lozano; el responsable local, Roberto Montero; y el diputado autonómico Mon Fernández, recientemente presentado como candidato a la alcaldía de Ferrol en las próximas elecciones municipales.

Desde el BNG explicaron que esta iniciativa forma parte de una campaña social en defensa de la gestión pública del nuevo centro de mayores del Bertón, cuya titularidad corresponde a la Xunta de Galicia tras haber sido construido por la Fundación Amancio Ortega y posteriormente cedido a la administración autonómica. Según denunciaron, el gobierno gallego ha iniciado los trámites para que la gestión del centro recaiga en una empresa privada, siguiendo —en su opinión— la línea habitual del Partido Popular de externalización de servicios públicos.

La formación nacionalista subraya que la campaña de recogida de firmas ha contado con apoyo de profesionales de la residencia pública de Caranza y de representantes sindicales vinculados a centros privados de la ciudad. En su argumentario, advierten de que la gestión privada puede afectar a la calidad del servicio, a los derechos de las personas usuarias y a la atención de las personas dependientes, al quedar condicionada por intereses empresariales.

En este sentido, recuerdan las diferencias entre modelos de gestión pública y privada, especialmente en lo relativo a recursos humanos, materiales y servicios asistenciales. La presidenta del comité de empresa de la Consellería de Política Social en la provincia de A Coruña señaló, en palabras recogidas durante la comparecencia, que “a proba tivémola durante a pandemia, na residencia de Caranza non houbo que lamentar ningunha morte, todo o contrario que nas residencias privadas da comarca”.

El BNG también puso el foco en la situación laboral del personal de las residencias privadas, al que acusan de sufrir precariedad estructural y de llevar años reclamando un convenio colectivo digno sin ser recibidas por la conselleira Fabiola García. Según la formación, esta situación refleja un modelo que precariza los cuidados, un sector altamente feminizado, con salarios bajos y condiciones laborales exigentes.

Por último, el BNG defendió un modelo de atención pública que priorice los derechos de las personas usuarias y de sus familias, apostando por ampliar plazas residenciales y centros de día, así como por una gestión directa con personal propio de la administración autonómica y condiciones laborales dignas. Asimismo, confirmaron que el próximo día 18 trasladarán el debate sobre la gestión de la residencia del Bertón al Parlamento gallego.