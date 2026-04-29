El Campus Industrial de Ferrol acoge una jornada de promoción de la salud mental

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El aula Magna de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol acoge, el próximo jueves 7 de mayo, a partir de las 9:30 horas, el «Festival Afrontemos. Unha xornada de promoción da saude mental« que organiza el Programa Afrontemos, impulsado desde la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar (UIICF), adscrita a la Facultad de Enfermería y Podología, bajo la dirección del profesor de la Universidade da Coruña (UDC), Valentín Escudero. Estará abierta a toda la comunidad universitaria y al público interesado

Programa de la jornada

El programa de esta jornada de concienciación y de promoción de la salud mental presenta una primera conferencia, prevista para las 9:45 horas, titulada ““Por que non me fai caso o meu cerebro” e impartida por el director del Programa Afrontemos y profesor de la Facultad de Enfermería y Podología, Valentín Escudero.

A las 10:30 horas, tendrá lugar la segunda ponencia, “Afrontemos a conduta suicida”, de la mano del psicólogo clínico de la Unidad de Prevención de Conducta Suicida del Servicio Gallego de Salud (SERGAS) en el Área Sanitaria de Vigo, José Eduardo Rodríguez.

A media mañana, a eso de las 12:30 horas, tendrán lugar, de manera simultánea, tres talleres prácticos. El público asistente tendrá que elegir entre participar en el taller “Xestiona a ansiedade na túa vida cotiá”, impartido por las psicólogas Alicia Martínez y Julia Lodeiro, en el taller “Primeiros auxilios na saúde mental”, de la mano del psicólogo Carlos de Francisco, y en el taller “Relacións saudables: detecta y xestiona as relacións tóxicas”, impartido por las psicólogas Natalia García y Antía Vázquez.

Un taller activo de percusión, la proyección del cortometraje “O Corpo de Cristo” y la representación de la obra de teatro “Mama Cora”

Ya por la tarde, a partir de las 16:00 horas, el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, acogerá el taller “Cando o cerebro entra en ritmo”, impartido por el músico, formador y creador del Método Percuterapia, Pedro Campos. Tal y como indican desde la organización del Festival Afrontemos, estas sesiones combinan dinámica grupal, secuenciación progresiva de patrones rítmicos y reflexión metacognitiva, favoreciendo así la conciencia corporal, la cohesión grupal y la modulación del estrés.

A las 18:00 horas, la historietista e ilustradora, ganadora del Premio Nacional de Cómic 2024 con la novela gráfica “O Corpo de Cristo”, Bea Lema, analizará el uso del bordado y de la narrativa gráfica para tratar temas de salud mental. Acto seguido , se proyectará el cortometraje de animación «O Corpo de Cristo” (Uniko & Abano Producións).). Por último, a las 20:00 horas, tendrá lugar la representación la obra “Mama Cora” de la mano de la compañía Opaí Teatro, con sede en Canido (Ferrol), así como un coloquio con su autora, Cristina Mariño.

El Festival Afrontemos está dirigido a toda la comunidad universitaria y al público general interesado. Todas aquellas personas que quieran participar en esta jornada de concienciación y de promoción de la salud mental deberán inscribirse enviando un correo electrónico a vcfrs@udc.gal o bien llamando al 881 01 3800, antes de las 14:00 horas del miércoles 6 de mayo.

Un servicio de investigación aplicada: atención gratuita y especializada

La Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar (UIICF), adscrita a la Facultad de Enfermería y Podología del Campus Industrial de Ferrol, es un Centro Sanitario autorizado por el Servizo Galego de Saúde (SERGAS) para los servicios de psicología clínica y sanitaria.

El Programa Afrontemos es una iniciativa de atención psicológica gratuita dirigida a toda la comunidad universitaria y a sus familias nacida en 2021 como responde de la Universidade da Coruña (UDC) a la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.Desde sus comienzos, se atendieron la 538 personas usuarias, el 53% en modalidad on line, y el 47% restante, de forma presencial. El 93% son estudiantes, el 4% PDI y el 3% PTXAS. La mayor parte de las personas atendidas muestra un perfil de ansiedad clínica relacionada con situaciones de crisis. Se ofrecen un total de seis sesiones de terapia.







