El Privilexio Rodado de Alfonso X El Sabio regresa a Ortigueira tras casi un siglo

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El documento, casi milenário, fue clave en la organización de la Galicia medieval, pues permitió a Ortigueira constituirse como villa bajo la dependencia directa del rey y le concedió el derecho a tener un puerto.

Ortigueira vive este jueves 30 de abril, una jornada histórica con el regreso oficial del Privilexio Rodado de Alfonso X el Sabio y la posterior Confirmación de Enrique III de Castilla, dos piezas documentales que constituyen uno de los pilares fundacionales de la identidad local.

El acto de entrega contará con la participación del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acompañado por otros miembros del gobierno gallego y representantes del Patronato de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela, institución que ostenta la titularidad de los bienes y con la que se ha formalizado esta cesión.

El Privilexio Rodado, datado el 20 de septiembre de 1255, es el documento original mediante el cual el monarca Alfonso X otorgó el fuero de Benavente a la localidad y le concedió el derecho a puerto. Este hito, en el que fue fundamental la figura del instructor de Enrique III, el ortegano Pedro Gallego, fue clave en la organización de la Galicia medieval, ya que permitió a Ortigueira constituirse como villa bajo la dependencia directa del rey, eludiendo la influencia de la nobleza gallega.

La historia de estos pergaminos es accidentada: tras ser robados del archivo municipal en el siglo XIX, fueron localizados en Madrid en la década de los setenta por Camilo José Cela, quien los adquirió para su colección personal, pasando posteriormente a formar partemde los fondos de su fundación.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, ha valorado este acontecimiento como un logro histórico para el municipio, fruto de una larga reivindicación. El regidor ha manifestado que es un “honor inmenso dar la bienvenida a casa a estos documentos, que son el acta de nacimiento de la villa y un símbolo del orgullo de todo un pueblo”.

Calvín ha querido subrayar la importancia de que las nuevas generaciones puedan conocer de cerca el origen de su historia y ha invitado a todos los vecinos y vecinas a asistir y ser partícipes de este momento tan especial, que quedará grabado en los anales de la localidad.

La recepción oficial se celebra en el teatro da Beneficencia, donde los documentos serán presentados antes de ser trasladados a su ubicación definitiva en el salón de sesiones de la Casa del Concello. Para su exhibición pública, el ayuntamiento ha implementado rigurosas de conservación técnica y científica, controlando estrictamente la iluminación, la humedad y la temperatura para proteger la integridad del pergamino.