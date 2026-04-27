Decenas de retratos ilustrados lucirán en los escaparates de establecimientos ferrolanos

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Los próximos días 8 y 9 de mayo, Ferrol acogerá el VI FESTIVAL ILUSTRADO, un evento único en España que recupera y pone en valor el estilo de vida que llenaba sus calles y plazas en su siglo más glorioso de la ciudad. Un Festival abierto a todos los ferrolanos y ferrolanas, y también a los turistas y visitantes y que disfrutarán de un amplio conjunto de actividades para todas las edades.

Dentro del evento, la ESCUELA ABIERTA DE ARTE, situada en calle Coruña, 76 y dirigida por la pintora Carmen Martín , realizó retratos ilustrados a personas ataviadas del siglo XVIII, bien con su propios trajes o con los cedidos por la organización y que están la disposición en el estudio. Estas docenas de retratos lucirán, a partir de este jueves día 30, en diferentes escaparates del barrio de la Magdalena de Ferrol, especialmente de la calle Real.

De esta forma, el comercio local colabora con el Festival, con su difusión y visibilidad. Será una muestra abierta, que irá incorporando nuevas obras a la medida que sean realizadas. Los retratos podrán ser adquiridos por los protagonistas tras la celebración del Festival. Aun es posible ser retratado en el estudio de Carmen Martín, llamando al 657 033 782.

El Festival Ilustrado de Ferrol, financiado por la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia, el Ayuntamiento de Ferrol y la Diputación de A Coruña, cuenta con un firme compromiso de continuidad y tiene como objetivo fortalecer e impulsar la Candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial, “Ciudad de Ferrol, Porto da Ilustración”, así como convertir a Ferrol en el primero destino ilustrado de España.

Año a año se está convirtiendo en cita obligada de millares de ilustrados e ilustradas, que disfrutan de la recuperación del siglo de las luces ferrolano.

Toda la información está disponible en las redes del Festival @festivalilustradoferrol



