El Sincro Ferrol logra un bronce gallego con Marta Leiras y firma una destacada actuación en Pontevedra

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El Sincro Ferrol completó una brillante participación en las competiciones celebradas el pasado sábado en Complejo Deportivo Rías do Sur, donde sumó una medalla de bronce y numerosos puestos destacados tanto a nivel individual como colectivo.

La jornada arrancó con la 3ª Copa Promoción Prealevín, en la que Carlota Pérez se convirtió en una de las protagonistas al alcanzar la cuarta posición en la clasificación general, siendo además la mejor nadadora nacida en 2014. También firmaron una actuación destacada Gaia Bande, sexta, y Emma González, séptima, consolidando la presencia del club ferrolano entre los primeros puestos. Completaron la participación Valentina Loureiro (11ª), Lara Barro (16ª), Sofía Bouza (20ª), Valeria Martínez (32ª), Nya Lassey (43ª), Martina Fojo (49ª) y Miroslava Tishchenko (57ª).

Ya en sesión de tarde, en la 3ª Liga Gallega de Figuras, llegó uno de los grandes éxitos del día. En categoría infantil, Marta Leiras firmó una sobresaliente actuación que le permitió finalizar en el puesto 27 de la general y segunda entre las nacidas en 2013. Este rendimiento, sumado a las jornadas previas, le valió proclamarse tercera gallega de su año, logrando la medalla de bronce.

En la misma categoría, Blanca Leiras rozó el podio al finalizar cuarta entre las nacidas en 2013 y trigésima en la general, mientras que Julia Varela concluyó en el puesto 41.

Por su parte, en categoría alevín, Silvia do Barro consiguió una meritoria séptima posición y Noa Pico finalizó en el puesto 14, completando una jornada muy positiva para la entidad.

Con estos resultados, el Sincro Ferrol regresa de Pontevedra con una medalla autonómica y la satisfacción de confirmar su progresión dentro de la natación artística gallega, reflejo del trabajo constante de sus deportistas.