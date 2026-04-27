El Privilexio Rodado de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII, volverá a Ortigueira tras ser robado hace más de cien años

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El Privilexio Rodado, datado el 20 de septiembre de 1255, documento del monarca Alfonso X el Sabio, volverá al municipio de Ortigueira casi un siglo después.

Este documento del siglo XIII fue clave en la organización de la Galicia medieval, ya que permitió a Ortigueira constituirse como villa bajo la dependencia directa del rey, eludiendo la influencia de la nobleza gallega. Es el documento original mediante el cual el monarca Alfonso X otorgó el fuero de Benavente a la localidad y le concedió el derecho a puerto.

En este hito fue fundamental la figura del instructor de Enrique III, el ortegano Pedro Gallego. El Privilexio Rodado de Alfonso X el Sabio y la posterior Confirmación de Enrique III de Castilla son dos piezas documentales que constituyen uno de los pilares fundacionales de la identidad local.

La historia de estos pergaminos es accidentada: tras ser robados del archivo municipal en el siglo XIX, fueron localizados en Madrid en la década de los setenta por Camilo José Cela, quien los adquirió para su colección personal y pasaron posteriormente a formar parte de los fondos de su fundación.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, ha valorado este acontecimiento como un logro histórico para el municipio, fruto de una larga reivindicación. El regidor ha manifestado que es un «honor inmenso dar la bienvenida a casa a estos documentos, que son el acta de nacimiento de la villa y un símbolo del orgullo de todo un pueblo».

Así, se prevé un acto con autoridades para este jueves, 30 de abril, con autoridadesy representantes del Patronato de la Fundación Pública Galega Camilo José Cela, institución que ostenta la titularidad de los bienes y con la que se ha formalizado esta cesión.