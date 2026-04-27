Este martes empezarán las obras de la fase de Esteiro de ‘Abrir Ferrol ao mar’

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La fase de Esteiro de ‘Abrir Ferrol ao mar’ se pondrá en marcha a partir de este martes, 28 de abril, empezando con el vallado de la zona de la Alameda, tal y como confirmaba este lunes en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela.

Esto será el inicio de la transformación de la fachada marítima del barrio que comprenderá desde la plaza de Galicia, donde empieza la fase de las obras de A Magdalena, hasta el pabellón de Batallones, en la que se producirá, entre otras intervenciones, la rebaja del muro de Navantia Ferrol a 0,5 metros sobre el nivel de la calle, con un cierre metálico de 2,60 metros de altura, la recuperación del espacio de la antigua puerta de la Escuela Obrera o se reconfigurará la intersección de Taxonera y la rúa Españoleto, creando una glorieta, además de ampliar las zonas verdes y el carril bici, entre otras intervenciones.

Para hacer esto posible, este lunes la junta de gobierno local ha dado luz verde al último trámite que faltaba, el plan de seguridad y salud, como también al Plan de Gestión Ambiental y de Residuos.

Esta fase de Esteiro de ‘Abrir Ferrol ao mar’ tendrá un plazo de ejecución de 15 meses.