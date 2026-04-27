Ferrol en Común reclama la mejora del Sánchez Aguilera para garantizar su uso como aparcamiento disuasorio

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Ferrol en Común ha reclamado al gobierno local una actuación urgente en la explanada del Sánchez Aguilera para mejorar su estado y garantizar su uso como aparcamiento disuasorio.

Desde la formación denuncian que el deterioro del firme se ha agravado en los últimos años, provocando daños en vehículos y situaciones de desorden circulatorio. A esta situación se suma, según señalan, la cesión de parte del espacio a la empresa adjudicataria de la reurbanización de la calle Rubalcava como zona de acopio, una medida que consideran excesiva y que reduce notablemente la capacidad del aparcamiento, además del retraso en la aprobación del Plan Especial y la futura reurbanización.

Ferrol en Común subraya la importancia de este enclave como espacio clave para quienes se desplazan al centro de la ciudad por motivos laborales o para realizar gestiones, especialmente para aquellos que no pueden asumir el coste de los aparcamientos privados.

El grupo también critica que las intervenciones realizadas hasta ahora han sido insuficientes, limitándose —según apuntan— a “parcheos” puntuales en lugar de una reparación integral. En este sentido, advierten de que vincular la mejora del espacio al desarrollo del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y a la finalización de las obras de la calle Rubalcava, previstas inicialmente para diciembre de 2026, supone mantener inutilizada esta zona durante demasiado tiempo, más aún teniendo en cuenta los retrasos acumulados en ambos procesos.

Por ello, la formación solicita una inversión “sólida” que permita acondicionar el firme de manera duradera, así como la implantación de señalización horizontal y vertical que contribuya a ordenar el tráfico y evitar colapsos. El objetivo, apuntan, es reforzar el papel del Sánchez Aguilera como aparcamiento público y gratuito hasta que se desarrollen futuras actuaciones urbanísticas en la zona.