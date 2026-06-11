Ferrol en Común celebra el acuerdo con Narón sobre el saneamiento y pide retirar la subida del 40% en el recibo del agua

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Ferrol en Común ha mostrado su satisfacción por la firma del convenio este jueves entre los ayuntamientos de Ferrol y Narón para regular la gestión del saneamiento, una reivindicación que la formación asegura haber defendido desde el inicio del proyecto de saneamiento de la ría.

El grupo municipal considera que el acuerdo supone un paso importante hacia un modelo de gestión pública y supramunicipal del ciclo integral del agua. Según señala, la firma del convenio bilateral llega una década después de que la formación comenzara a defender la necesidad de alcanzar un entendimiento entre ambos municipios para garantizar una gestión conjunta del servicio.

Desde Ferrol en Común sostienen que este acuerdo debería ser el primer paso para la creación de una empresa pública mancomunada que gestione el agua en la comarca. Además de Narón, la formación propone que en el futuro puedan integrarse otros municipios vinculados al abastecimiento y saneamiento, como Ares, Fene, Neda, Mugardos y Valdoviño.

La formación defiende que una empresa pública de estas características es «o único modelo viable» para garantizar que la gestión del agua responda al interés general y no a criterios de rentabilidad empresarial. Asimismo, plantea la necesidad de alcanzar un acuerdo marco entre las distintas fuerzas políticas de la corporación municipal para asegurar la continuidad de este modelo con independencia de los cambios de gobierno.

No obstante, Ferrol en Común también ha expresado críticas hacia la gestión del proceso. El grupo denuncia la falta de información facilitada a los grupos municipales durante la junta de portavoces celebrada a primera hora de este jueves, antes de darse a conocer públicamente el acuerdo por parte de los dos regidores, asegurando que no se les entregó documentación relativa al convenio, informes técnicos o jurídicos, mediciones de caudalímetros ni datos económicos detallados sobre el acuerdo alcanzado. Según indican, la única información recibida fue la explicación verbal ofrecida por el alcalde.

Por otra parte, la formación ha instado al gobierno local a modificar la ordenanza fiscal que regula la tasa del agua y a revertir la subida del 40 % aplicada en el recibo. Ferrol en Común sostiene que dicho incremento se justificó en su momento por la falta de acuerdo con Narón respecto al saneamiento y considera que, una vez alcanzado el convenio, ya no existen motivos para mantener un coste que califican de «abusivo» para las familias y el pequeño comercio.

El grupo concluye reclamando una reducción de la carga económica que soporta la ciudadanía y una mayor transparencia en el desarrollo de los acuerdos relacionados con la gestión del agua en la comarca.