El Concello de Ferrol invertirá más de 60.000 euros en el asfaltado de tres caminos de Brión

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, anunció a la asociación vecinal de Brión el próximo inicio de las obras de asfaltado en los caminos de Cruces, Carril y Camposa, una actuación que contará con una inversión superior a los 60.000 euros y que responde a una demanda trasladada por los vecinos de la parroquia.

El regidor, acompañado por el concejal de Servicios, José Tomé, mantuvo una reunión con la directiva de la AVV de Brión dentro del programa del Plan de barrios, un encuentro en el que se analizaron las actuaciones realizadas en la zona durante los últimos meses.

Según avanzó Rey Varela, los trabajos de mejora de estas vías comenzarán a lo largo de este mes con el objetivo de reforzar la seguridad y la movilidad en el entorno rural. “Seguimos mejorando las vías del rural para garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los conductores”, señaló el alcalde.

En el balance de actuaciones desarrolladas en Brión a través del Plan de barrios destacan los trabajos de desbroce y limpieza de cerca de 12.000 metros lineales, con especial atención a las inmediaciones del local social, el Mirador das Penas, la zona del gimnasio y la pista polideportiva.

Además, se llevaron a cabo labores de baldeo de aceras, fuentes y lavaderos, así como la limpieza de más de una treintena de contenedores. Por su parte, la empresa responsable del mantenimiento eléctrico ejecutó 35 actuaciones de carácter preventivo y correctivo.

La visita a Brión pone fin al programa del Plan de barrios 2025-2026, que comenzó el 15 de septiembre de 2025 en Papoi y que se desarrolló en un total de 30 barrios y parroquias del municipio, tanto en el ámbito urbano como rural.

Durante el encuentro, el alcalde agradeció la colaboración de las entidades vecinales y el trabajo realizado por las empresas concesionarias de los servicios municipales para atender las necesidades detectadas durante la ejecución del plan.

El Concello prevé poner en marcha una nueva edición del programa el próximo mes de octubre. Rey Varela destacó que el gobierno local mantendrá su política de escucha activa a la ciudadanía para conocer de primera mano las demandas de vecinos y asociaciones y seguir impulsando actuaciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida en los barrios y parroquias de Ferrol.