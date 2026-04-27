El BBCA masculino se impone con autoridad al Porriño y sigue en la lucha por la Final Four

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El Club Baloncesto Costa Ártabra firmó una sólida victoria ante el Porriño Baloncesto Base (84-60) en un encuentro disputado este sábado en el Pabellón Javier Gómez Noya, que volvió a registrar una gran entrada. El triunfo permite a los ferrolanos mantener vivas sus opciones de clasificarse para la Final Four por el título y el ascenso.

El conjunto local arrancó el partido muy concentrado, en un inicio igualado que pronto rompió con un parcial favorable que dejó el marcador en 29-17 al término del primer cuarto. Sin embargo, en el segundo periodo, cuando parecía que el Costa Ártabra tenía el control, llegó la reacción visitante. A pesar de presentarse con bajas importantes, el equipo de Porriño firmó un brillante cuarto, demostrando su primer puesto en el grupo sur en la primera fase, logrando reducir la desventaja hasta colocarse a un solo punto al descanso (38-37).

Tras el paso por vestuarios, el equipo departamental recuperó su mejor versión. Un contundente parcial de 11-2 en los primeros minutos del tercer cuarto volvió a marcar distancias y obligó al técnico visitante a detener el juego. A partir de ahí, los locales dominaron el ritmo del partido y ampliaron la ventaja hasta el 60-46 con el que se cerró el tercer periodo.

El último cuarto confirmó la superioridad ferrolana. Un arranque de 11-0 sentenció definitivamente el encuentro, permitiendo además al técnico local rotar a sus jugadores y dosificar esfuerzos de cara al exigente tramo final de temporada, con tres jornadas decisivas por delante.

En el apartado individual, destacó Isma con 22 puntos, acompañado por André y Pelayo, ambos con 10, en un partido que refuerza la candidatura del Costa Ártabra a luchar por el ascenso.