Ferrol saca a licitación las infraestructuras, la producción técnica y la iluminación de las Fiestas de Verano 2026

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Concello de Ferrol ha dado el primer paso para la organización de las Festas de San Ramón 2026 con la aprobación del expediente de contratación de las infraestructuras y servicios técnicos necesarios. La xunta de goberno local validó este lunes una inversión total de 223.715,13 euros destinada a garantizar el desarrollo de la programación festiva.

El contrato se divide en dos lotes diferenciados. Por un lado, el relativo a los servicios de producción e infraestructuras físicas, con un presupuesto de 110.683,58 euros, que incluye escenarios, instalaciones técnicas, espacios de back-stage, vallado, plataformas adaptadas, servicios higiénicos, suministro eléctrico, seguridad y personal de producción, entre otros elementos. Por otro, el lote destinado a iluminación y sonido contará con una dotación de 113.031,55 euros.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, avanzó que las celebraciones se desarrollarán entre el 21 y el 31 de agosto, con más de una decena de espectáculos previstos y el tradicional espectáculo de fuegos artificiales de San Ramón como cierre de las fiestas.

La Praza de Armas volverá a ser el epicentro musical, acogiendo diez conciertos entre los días 21 y 30 de agosto. Además, el barrio de Canido contará con una actuación específica el día 27, y se habilitará un espacio dedicado a la programación infantil. El último día de las fiestas incluirá también un evento en una ubicación aún por concretar.

Entre los primeros nombres confirmados figura Celtas Cortos, que actuará en la ciudad el 26 de agosto. Desde el Concello destacan que estas fiestas continuarán siendo “un foco dinamizador do municipio desde un punto de vista cultural, económico e social”.