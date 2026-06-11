Agenda para este viernes, día 12 de junio, en la zona norte

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LA FRASE DEL DÍA.–«Es hora de romper las cadenas del egoísmo y de la indiferencia que aíslan a los más vulnerables.» León XIV

–Quedan 202 días para finalizar el año.

–Día Mundial contra el Trabajo Infantil.

–Día Internacional del Doblaje.

.–La Iglesia celebra la festividad de los Santos Juan de Sahagún, León II, Cirino, Onofre, Nazario, Antonina y Basílides.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 12 de junio?..Géminis

TAL DÍA COMO HOY

(1922) Nació en Ferrol Adolfo Martí Fuentes. Un poeta cubano polifacético.

(1971)-Falleció en Madrid Julio Dávila Díaz, nacido en Ortigueira el 26 de agosto de 1871. Fue un historiador, geógrafo y escritor gallego.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE VIERNES

(ALERTA DE LA XUNTA)

En el marco del Plan de Actuaciones de la Xunta de Galicia frente a los posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, este viernes se activará el nivel de alerta 3 (rojo) por episodio de calor en la zona isoclimática del Interior de Pontevedra y nivel de alerta 2 (naranja) en las zonas isoclimáticas del Noroeste de A Coruña y el Interior de A Coruña. (Entre otros en los concellos de Ares, Cabanas, Cariño, Cedeira, Fene, Ferrol, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior)

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Este viernes 12 de junio de 2026, Ferrol tendrá un día parcialmente soleado con temperaturas cálidas y un estado de la mar tranquilo, ideal para actividades costeras.

Previsión Meteorológica en Tierra

Temperaturas: Notable ascenso, alcanzando una máxima de 29 °C y una mínima de 17 °C.

Estado del cielo: Intervalos de nubes y claros sin probabilidad de lluvia.

Vientos: Soplarán del noreste con rachas moderadas de entre 24 y 36 km/h por la tarde.

Estado de la Mar (Zona de Ferrol – Cabo Prior)



Oleaje: Predominará el mar rizado por la mañana que pasará a marejada por la tarde. En playas abiertas como la Playa de Doniños el oleaje será débil.

Mar de fondo: Proveniente del norte y noroeste con una altura de ola de 0.5 a 1.5 metros.

Viento en el mar: Variable y flojo por la mañana (fuerza 1 a 2), rolando a nordeste por la tarde con una intensidad de fuerza 2 a 4.

Temperatura del agua: Rondará los 13 °C a 15 °C. [1, 2]

Horario de Mareas (Puerto de Ferrol)

Pleamar (Marea alta): 02:14 h (3.39 m) y 14:44 h (3.45 m).

Bajamar (Marea baja): 08:29 h (0.89 m) y 20:56 h (0.83 m). [1]

EN EL CONCELLO DE FERROL

10.30h.- Pleno extraordinario. Declarar Ferrol Ciudad amiga de la infancia.

12.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, preside los actos con motivo del Día Nacional de la Lengua de Signos. (Salón de recepciones).

18.00h.- La edil de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes, asiste a la entrega de diplomas de la XIV Promoción Graduados en Enfermería. (Facultade Enfermaría e Podoloxía).

18.30h.- La edil de Educación e Universidade, Patricia Cons, asiste al acto académico de graduación de las distintas titulaciones de la Escuela Politécnica de Ingeniería. (Auditorio de Ferrol).

19.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la presentación de la Liga Galega de Traiñeiras Trofeo Xunta de Galicia 2026. (Exponav).

PARTIDOS POLÍTICOS

-A las 11 horas en su sede de la calle del Carmen, rueda de prensa del PSdG-PSOE. Participarán, Obdulia Taboadela, diputada en el Congreso y el secretario local Ángel Mato.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

–12,30 h.-La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá al acto conmemorativo del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. (Concello de Ferrol).

–19,00 h.-El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el secretario xeral para el Deporte, Roberto García, participará en la presentación de la Liga Galega de Traiñeiras- Trofeo Xunta de Galicia. ( Museo de la construcción naval-Exponav)

En Fene

–16,30 h.-La conselleira do Mar, Marta Villaverde, firmará el convenio con la cofradía de Barallobre para recuperar sus bancos marisqueiros. En la cofradía de Barallobre (rúa Riveiroa, 1-Fene).

En Narón

–11,15 h.-La delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitará la Fundación Ingada con motivo de las ayudas para el fomento y realización de actividades de voluntariado (rúa María Casares, s/n, Centro de día Municipal Manuela Pérez Sequeiros).

En Miño

–9,00 h.- La delegada territorial da Xunta en Coruña, Belén do Campo, visitará la nueva escuela infantil de Xarío. (San Xoán de Vilanova).

EN LA UNIVERSIDAD

–El Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol acoge a las 18:00 horas, el acto de graduación de la XIV promoción de graduados y graduadas en Podología. En la mesa presidencial estarán presentes, el decano de la Facultad de Enfermería y Podología, Pedro Gil Manso; la concejala de Igualdad, Mujer, Familia, Infancia y Multiculturalidade, Elvira Miramontes Más; la xerenta del área Sanitario de Ferrol, María Fernanda López Crecente, y la presidenta del Colegio de Podología de Galicia (COPOGA), Ana Requeijo Constela. El profesor de la Universidade da Coruña (UDC), Manuel Romero Soto, impartirá la lección magistral titulada “Todo lo que no aparece en los apuntes”.

–El Auditorio Municipal de Ferrol acoge a las 18:30 horas, el acto de graduación de los seis títulos de grado y de siete de los másteres que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF). El acto estará presidido por la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; por el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez; por el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz; por la concejala de Educación, Universidad y Política Lingüística, Patricia Cons Formoso; y por el gestor del Sistema de Distribución de la Dirección General de Redes del Grupo de Naturgy, Alberto Suárez Fontenla.

EN LA DIÓCESIS

–11:00 horas, en Afundación Ferrol. Semana de la Caridad-Corpus 2026: Gesto por el buen trato a las personas mayores y presentación del aula virtual «Igualdad digital». Organizan: Cáritas, Cruz Roja Ferrol y Espacio +60.

EN LO CULTURAL

En Ares

-A las 20.00 horas en la Alianza Aresana presentación de «Luces en la tormenta», libro de relatos del escritor Javier Varela.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–Exponav. Muestra del artista belga Rodolphe Schönberg, grabador y dibujante cuya obra se centra en los temas relacionados con el mar.

Las 43 estampas de Schönberg que configuran la exposición son propiedad del Museo do Gravado de Artes de Ribeira, que colabora con Exponav y que ha cedido estos grabados para que puedan ser visitados en la sala Carlos III hasta el 30 de junio. Horarios de visitas, de lunes a sábados, de 11.00 a 19.00 horas. Domingos, de 11.00 a 15.00 horas

–En el Museo Naval (Herrerías) de Ferrol, interesante exposición sobre 300 historia del Departamento Marítimo del Norte, incluye paneles informativos, vitrinas con libros y documentos históricos, cuadros y piezas muy valiosas de cartografía y navegación. La Muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 28 de junio.

-En el Centro Cultural «Torrente Ballester».

-«Historia de Ferroliño», exposición del artista Perico Castro, que recoge una selección de su obra, en la que cobran especial importancia sus plumillas, retratos de personajes notables de la vida cultural y política de la sociedad ferrolana, así como lugares entrañables del patrimonio artístico de esta ciudad y de la zona. Hasta el domingo.

-Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta el día 3. Hoy jueves visita guiada a las 19.00 horas

-Exposición de fotografía «Mirando o rosa» de Diana Fajardo. Hasta el domingo.

Pueden visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

-En Cedeira

El Ayuntamiento de Cedeira, ABANCA y Afundación presentan en el Paseo de la Marina la exposición de calle «Comedy Wildlife». La muestra se podrá visitar hasta el próximo día 22 de junio.

-En Valdoviño

-La Casa de la cultura acoge la exposición colectiva de los alumnos y alumnas del Aula Municipal de Artes Plásticas que guía Manuel Carballeira en Loira y del Aula Municipal de Cerámica que imparte Martina Beceiro en Vilaboa.

La muestra podrá visitarse hasta el día 21 en la sala de exposiciones temporales, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.