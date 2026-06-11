El Servizo Galego de Saúde reconoce «huella indeleble» de los 99 profesionales jubilados en el Área Sanitaria de Ferrol

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El director general de Atención Primaria y Comunitaria del Servizo Galego de Saúde, Salvador Mariño-Ageitos, participó en la mañana de este jueves en el acto de homenaje a los 99 profesionales que culminaron su etapa laboral en el área sanitaria de Ferrol. Acompañado por la gerente del área sanitaria, Fernanda López, el responsable autonómico puso en valor el trabajo llevado a cabo por las 71 mujeres y los 28 hombres que a lo largo de su carrera profesional, dejaron una “huella indeleble” que contribuyó “al fortalecimiento y a la excelencia” de la sanidad pública gallega.

Trasladó el agradecimiento explícito del Gobierno gallego por su entrega diaria en el cuidado de la salud de los miles de pacientes atendidos durante estos años. Mariño-Ageitos cerró su intervención invitando a los nuevos jubilados a disfrutar de esta nueva etapa de la vida que supone “menos prisas y más tiempo para lo que realmente importa».

Medio siglo de historia y futuro asegurado

La ceremonia de jubilación de este año coincide con el 50 aniversario del Hospital «Arquitecto Marcide», una infraestructura sanitaria que, en la actualidad, avanza en el desarrollo de su Plan Director. Sobre este particular, el director general destacó que el complejo hospitalario sigue creciendo y que, su primera fase de ampliación y reforma ya se encuentra muy avanzada. Apuntó, asimismo, que el Servicio Galego de Saúde trabaja ya en la segunda fase de un proyecto que permitirá alcanzar unas instalaciones plenamente preparadas para atender las necesidades sanitarias del presente y del futuro.