El Plan de Barrios de Ferrol actúa en Viladóniga-Vilasanche con más de 14.000 metros desbrozados

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El Plan de Barrios del Concello de Ferrol ha desarrollado durante la última semana una actuación integral en la zona de Viladóniga-Vilasanche, donde se han ejecutado trabajos de desbroce y limpieza que superan los 14.000 metros lineales.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, y el concejal de Servizos, José Tomé, mantuvieron este viernes un encuentro con la presidenta de la asociación vecinal de Viladóniga-Vilasanche, Anabel Bello, en el marco de este programa municipal.

Las labores realizadas incluyeron tareas de desbroce y chapeo en distintos puntos del barrio, como las inmediaciones del local social, caminos y pistas, la avenida de Grandal y la zona de Mañón. En conjunto, estas actuaciones suman más de 14.000 metros lineales, además de intervenciones en una superficie próxima a los 700 metros cuadrados.

Asimismo, desde el Concello se informó de que se encuentran en fase final las cesiones necesarias para la continuación de las aceras, así como para el asfaltado del camino que conecta el cementerio con la avenida de Grandal, una actuación que cuenta con un presupuesto de 330.000 euros.

En paralelo, el servicio de mantenimiento eléctrico llevó a cabo una treintena de intervenciones, tanto de carácter correctivo, para la reparación de averías, como preventivo, orientadas a mejorar el estado de las instalaciones.

También se realizaron trabajos de limpieza de contenedores, sumideros y lavaderos en distintos puntos como Viladóniga, Vilasanche, Lero, Recanto y Mañón.

El gobierno local enmarca estas actuaciones dentro del Plan de Barrios, una iniciativa que continuará el próximo lunes en la zona de San Román con el objetivo de mejorar los servicios y el mantenimiento en los distintos núcleos del municipio.