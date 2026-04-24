El PSOE de Ferrol pedirá explicaciones por el proceso fallido para cubrir el Tribunal Económico Administrativo

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El grupo municipal del PSdeG-PSOE en el Concello de Ferrol solicitará explicaciones en la próxima comisión municipal, prevista para el martes, tras declararse desierto el proceso de selección para cubrir tres plazas del Tribunal Económico Administrativo (TEAM).

La resolución, adoptada por el gobierno local el pasado 17 de abril y oficializada mediante edicto firmado electrónicamente el día 20, confirma que ninguna candidatura ha sido seleccionada para ocupar los puestos convocados, lo que retrasa la puesta en funcionamiento de este órgano.

Desde el grupo socialista recuerdan que ya habían manifestado dudas sobre el procedimiento en la comisión celebrada el 17 de febrero. En aquel momento, cuestionaron tanto las bases de la convocatoria como el sistema de retribución previsto para los miembros del tribunal.

El concejal socialista, Julián Reina, había advertido entonces de que las condiciones económicas podrían no resultar suficientemente atractivas para captar perfiles técnicos adecuados. A su juicio, el hecho de que el proceso haya quedado desierto confirma esas previsiones.

Los socialistas consideran que esta situación evidencia “un erro de cálculo” por parte del gobierno local, al que acusan de una planificación inadecuada en un órgano que calificaban de necesario.

El PSdeG-PSOE instará al ejecutivo municipal a aclarar en la próxima comisión cuáles serán los siguientes pasos y si se contempla modificar las bases de la convocatoria para evitar nuevos retrasos en la constitución del Tribunal Económico Administrativo.