La exposición ‘CONtornos’ acerca la artesanía gallega en madera a Ferrol

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La oficina de turismo de la plaza de España acoge desde este viernes la exposición itinerante de madera torneada “Contornos”, una muestra que reúne cerca de un centenar de piezas artesanales y que podrá visitarse hasta el próximo 1 de junio.

La inauguración contó con la presencia de la concejala de Turismo, Maica García, y del presidente de la Asociación de Amigos de la Madera, Alfonso Franco. La exposición está organizada por el Concello de Xermade, con la colaboración de la Xunta de Galicia y Artesanía de Galicia.

La muestra, que alcanza su décimo octava edición, está compuesta por 98 piezas, entre las que se incluyen platos, jarrones, vasos, figuras decorativas o morteros. Todas ellas reflejan distintas técnicas de trabajo en madera, así como la variedad de materiales empleados en el torneado, incluyendo algunos de reciente incorporación.

Durante la presentación, la concejala destacó el valor de este tipo de iniciativas para poner en valor la artesanía tradicional y acercarla al público, subrayando su importancia como parte del patrimonio cultural.

La exposición podrá visitarse en horario de la oficina de turismo de la plaza de España: de domingo a jueves, de 9.00 a 14.00 horas, y los viernes y sábados en horario de mañana y tarde; de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00 horas.

Desde el Concello señalan que esta propuesta se enmarca en el calendario de exposiciones previsto para este año, con el objetivo de consolidar la oficina de turismo como un espacio dinamizador de la actividad cultural en la ciudad.