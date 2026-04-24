Complicado derbi gallego para el Valdetires Ferrol ante Bembrive

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Antepenúltima jornada de la Segunda División para el Valdetires Ferrol y tendrá un hueso duro de roer, el Bembrive, en un partido que se disputará el sábado, a las 19:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Las ferrolanas reciben a uno de los rivales “más complicados de la categoría”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía. Las olívicas, que llegan a este partido en el 5º puesto, con 58 puntos (a dos de la zona de playoff) cuentan en sus filas con Claudia, jugadora con gran experiencia en la Primera División y con 41 goles anotados en esta temporada en 22 partidos jugados, siendo la segunda máxima goleadora de la categoría.

Esta semana ha sido “complicada” en cuanto a la preparación para el Valdetires Ferrol, al no poder contar con tres de sus jugadoras al estar disputando el Campeonato de España universitario, aunque recordaba que en último partido ante San Pablo Eivissa “también ante una situación complicada el equipo se supo reponer”, esperando que en este sábado “pase lo mismo” y les permita seguir sumando a los 43 puntos que ya tienen, en el 7º puesto de la tabla, aunque con un partido menos.

Las ferrolanas querrán dar una buena imagen delante de su afición en este derbi gallego “ante un rival complicado”, en el que esperan “que la gente que nos venga a ver lo disfrute.”