Ferrol en Común denuncia el abandono del parque didáctico Aquaciencia

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El grupo municipal de Ferrol en Común ha denunciado la situación de abandono del parque didáctico Aquaciencia, un espacio dedicado a la educación ambiental y al ocio que permanece cerrado de forma continuada desde el año 2020.

Desde la formación recuerdan que, durante su etapa en el gobierno local, las instalaciones fueron objeto de diversas reparaciones pese a los actos vandálicos registrados. Sin embargo, aseguran que el parque no ha vuelto a abrir desde entonces.

Ferrol en Común también hace referencia a los anuncios realizados por el actual gobierno municipal del PP en 2024, en los que se preveía la reapertura del recinto tras una inversión superior a 137.000 euros. Según indican, dicha inversión ya se habría ejecutado, aunque sin que se haya traducido en la puesta en funcionamiento del espacio.

Asimismo, critican que el Concello lleve años anunciando la adquisición de nuevos elementos para el parque sin que, según afirman, exista documentación oficial que respalde estos compromisos.

El grupo municipal subraya la relevancia de Aquaciencia como recurso educativo y ambiental, recordando que, junto con la Aula de Ecoloxía Urbana y el Museo de Historia Natural, llegó a registrar más de 20.000 visitantes anuales.

Ante esta situación, Ferrol en Común reclama la reapertura del parque a lo largo de 2026, dotándolo de nuevos equipamientos y medidas que eviten actos vandálicos, así como la recuperación de la Aula de Ecoloxía Urbana como espacio formativo.