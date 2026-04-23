El PSOE de Ferrol critica que el “gran plan de asfaltado” del gobierno local se limita a 39 actuaciones puntuales en dos meses

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El Grupo Municipal Socialista en Ferrol ha cuestionado este jueves el alcance real del anunciado plan de asfaltado del gobierno local, al considerar que las actuaciones ejecutadas en los últimos meses se reducen a intervenciones menores y no responden a un proyecto integral para la ciudad.

El concejal socialista Julián Reina trasladó estas críticas tras la celebración de la Comisión de Obras, donde, según indicó, se analizó el documento técnico “Rebacheo marzo-abril 2026”. En él, aseguró, se recogen un total de 39 actuaciones realizadas en los últimos dos meses.

Reina calificó de “propaganda e fume” los anuncios realizados por el gobierno local que lidera José Manuel Rey Varela, al entender que el denominado “Plan de Asfaltado Integral” no se está traduciendo en mejoras estructurales del firme. “O alcalde falou dun plan extraordinario de aglomerados como nunca se vira en Ferrol, pero a realidade que hoxe vimos na comisión é ben distinta”, apuntó.

Desde el PSOE sostienen que las actuaciones consisten mayoritariamente en reparaciones puntuales de baches mediante aglomerado, sin abordar una renovación en profundidad de las calzadas. Asimismo, critican que estas obras no alcanzan a todos los barrios, quedando fuera distintas zonas de la ciudad.

Según los socialistas, pese a la existencia de un contrato de mantenimiento valorado en dos millones de euros, las intervenciones ejecutadas hasta ahora no resuelven el deterioro general de las vías urbanas. También señalan que la mayor parte de los trabajos se concentran en puntos concretos como la carretera de Castilla o el boulevar de As Pías.

El edil socialista reclamó al gobierno local que impulse un plan “real e eficaz” que dé respuesta a las necesidades de todos los barrios, pasando —según sus palabras— “da foto á xestión real”.