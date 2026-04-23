Con buen tiempo y notable asistencia de público quedó inaugurada la Feria del Libro en Ferrol.

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha presidido este jueves al mediodía la inauguración de la Feria del Libro de la ciudad, primera parada del circuito gallego de 2026, lo ha hecho con una defensa del hábito lector.

La Feria , con casetas instaladas en la plaza de la Constituciòn fue visitada durante toda la jornada por un buen número de ciudadanos y muchos de ellos adquirieron libros, con el tradicional descuento del 10%.

Allí se dieron cita, junto al regidor municipal el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y la diputada provincial de Cultura, Natividade González así como el representante de los libreros Antonio Martínez; un buen número de miembros de la corporación municipal, y representantes de asociaciones culturales y vecinales.

Destacó la presencia de un grupo de alumnos del CEIP Plur¡lingüe Ángela Ruiz Robles, «Una de sus profes, la ferrolana Cristina Otero Correa era la encargada de ofrecer el pregón de apertura»

El primero en tomar la palabra fue el representante de la Federación de Librerías, Antonio Martínez, de la librería Day, quien comenzó señalando como » la inauguraciòn de la Feria coincide justo, en este 23 de abril con el Día del Libro, y Ferrol abre un año más el inicio de las distintas Ferias que se ofrecerán a lo largo del 2026 en Galicia«. Se refirió al libro, a la lectura y a la Feria «una celebración colectiva alrededor del libro, de la lectura y que durante cuatro días la plaza de la Constitución será un lugar vivo con librerías y decenas de autoras y autores que darán una programaciòn pensada para todos los públicos». «Hablamos de presentaciones, de conversaciones, de espectáculos designados pero sobre todo hablamos de algo más profundo, de una comunidad en favor de la Cultura , alrededor de la palabras y de los libros». Se refirió también a la cercanía del Día das Letras Galegas dedicado a Begoña Caamaño, una destacada periodista, escritora y activista gallega que ha dejado una profunda huella en la cultura, relacionada con Ferrol, donde compartió espacios e inquietudes.

Seguidamente Natividade González, diputada provincial de Cultura destacó el valor de estas ferias como espacios de encuentro y celebración colectiva de la cultura. «Las ferias del libro son mucho más que un espacio de venta: son lugares donde los libros salen al encuentro de la gente, donde se comparten historias y donde la lectura se convierte en una experiencia viva y colectiva», señaló. La diputada subrayó también el compromiso de la Diputación con la promoción de la lectura y con el apoyo al sector editorial y librero. «Seguimos apostando por una cultura accesible, que llegue a todos los rincones de la provincia y que se viva en común, porque creemos que la lectura es una herramienta fundamental para construir una sociedad más crítica, más libre y más consciente», afirmó. Natividade González quiso además reconocer la labor de todas las personas y entidades que hacen posible la celebración de la feria, al tiempo que puso en valor el papel de las lectoras y lectores, «que son quienes realmente le dan sentido y venida a esta feria».

Por su parte el director xeral de Cultura de la Xunta de Galicia Anxo M. Lorenzo tras saludar a las distintas autoridades y representaciones felicitó a la Federación de Librerías por llevar adelante las Ferias del Libro «que comienza hoy en Ferrol y terminarán a finales del mes de agosto en la provincia de Lugo» felicitando también «a la pregonera Cristina Otero, que creo es la más joven que hemos tenido a lo largo de las Ferias de las que yo tengo constancia a lo largo de estos años», sin olvidarse de saludar «. «Estas Ferias se hacen con un esfuerzo enorme por parte de la Federación de Librerías de Galicia y por cada una de las personas, de los librer@s que acompañan este circuito a lo largo de las trece citas que van a tener lugar a partir de hoy, el reconocimiento a ellas y ellos que hacen posibles estas Ferias». También agradeció «el apoyo de las instituciones públicas que acompañan a los libreros para dar visibilidad especialmente al libro en gallego y también por propiciar este formato de fiesta de la Cultura, de encuentro entre las personas lectoras y los libreros» destacado los datos que dibujan una Galicia «cada vez más lectora».

«Leer es una de las formas más eficaces de ser libres», ha afirmado el alcalde, José Manuel Rey Varela ante el alumnado del colegio Ángela Ruiz Robles, parafraseando al filósofo Emilio Lledó, en un acto que ha llenado la plaza de la Constitución de escolares, autores y libreros.

Rey Varela ha celebrado «la feliz coincidencia» de arrancar el calendario de ferias precisamente el Día del Libro y ha agradecido a la escritora y docente ferrolana Cristina Otero por aceptar pronunciar el pregón.

«Me da gusto que siga habiendo cosas que nos unan a todos, y creo que el libro es una de ellas», ha declarado el regidor.

Un agradecimiento que ha extendido a los libreros «por su trabajo en la feria, pero también los 365 días del año».

La pregonera

Cerró el acto inaugural de la Feria del Libro la pregonera, Cristina Otero, quien quiso saludar en primer lugar a la concejala de Educaciòn, Patricia Cons, quien «me convidó a estar aquí hoy con todas y con todos vosotros». Saludó también a las autoridades y asistentes, «así como a los librer@s que este días serán los encargados y encargadas de de convertir esta plaza en una puerta al mundo».

Habló de una ilusión compartida «de abrir las ventanas al mundo día a día en nuestro colegio» dirigiènose a los profesores y profesoras , sus compañeros del colegio del barrio de Recimil..»Es una grandísima suerte, asi como una responsabilidad, también, estar aquí hoy ante todas y todos para formular durante unos minutos «as boas palabras» y no estoy aquí por tener las palabras perfectas sino, supongo, que por luchar por ellas y y a través de ellas como puertas al mundo. Aunque las palabras sean un derecho de toda la Humanidad, no toda la Humanidad tiene logrado este derecho». «Hace muchos años que en mi pensamiento imaginé completamente dos escenarios agachados tras dos puertas que giran sobre si mismas y sin pausa. Puertas que muestran directamente una relaciòn entre las palabras y la vida. Una de esas puertas donde la acciòn está más presente suena ligeramente una melodía que parece recordar el maravilloso que es estar en las aulas todos los días compartiendo con esos «tesouriños» que está por ahí , delante,, sentados , compartiendo los conocimientos en forma de palabras llenas de esperanza y de por supuesto reconocimiento horizontal».

«La otra puerta que gira y gira y pega vueltas continuamente está relacionada con la dimensiòn de la acciòn, en la reflexiòn, «bate como as ondas do mar» es la entrada a un paraíso en el que todas las personas escribimos nuestros nombres con minúsculas e intercambiamos las palabras como piezas de un mundo que queremos cuidar.».

Gran parte de su pregón estuvo relacionado con la palabra y el mundo en el que vivimos , en la creación, en la búsqueda, en la independencia y en la solidaridad.

Finalizó hablando de «un paraíso lleno de ventanas donde las palabras aparecen en un viaje para hacernos más libres pero pero no a mi y a ti, sino a nosotros, , una primera persona del plural. Os animo a todas y a todos a abrir vuestras ventanas al mundo, a viajar cara al pasado y cara al futuro, a través de las palabras «.

Y tras el pregón visita a los stands y compartir unos momentos, como decía la pregonera, «con la rapazada»

Población lectora y la Feria en Ferrol

Según cifras aportadas por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, un 96,5 % de la población lee de forma frecuente y la lectura habitual u ocasional en gallego creció cerca de nueve puntos, hasta alcanzar el 72 %.

La Feria del Libro de Ferrol permanecerá abierta hasta el próximo domingo, día 26, con ocho librerías y dos editoriales participantes. A lo largo de la semana desfilarán por las casetas más de 25 escritores en firmas de ejemplares y se desarrollarán actividades que incluyen teatro infantil, un cuentacuentos musical, presentaciones, mesas redondas y una lectura homenaje a Otero Pedrayo.

Ferrol abre un calendario que recorrerá trece localidades gallegas hasta finales de agosto, el relevo lo tomará Santiago de Compostela en mayo, y el circuito se cerrará en Monforte de Lemos a finales de agosto, en el marco de un apoyo autonómico que supera los tres millones de euros en convocatorias de promoción, producción y edición del libro en gallego, además de iniciativas como el servicio móvil ‘A Furgoteca’.