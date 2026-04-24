CIG, CCOO y UGT convocan protestas en el metal en A Coruña para exigir un convenio con mejoras laborales

Representantes sindicales de CIG, CCOO y UGT han convocado para el próximo 29 de abril una concentración, ante la sede de la patronal, para exigir la negociación de un convenio para el sector del metal que incluya mejoras laborales.
Así lo han expuesto en una rueda de prensa con comparecencia de Eduardo Caamaño, de CIG Industria; Jairo Ares, de UGT Fica, y Arturo Julián, de CCOO Industria.
Todos ellos han culpado a la patronal de la convocatoria de protestas por su postura, han dicho, de aplazar la negociación. «Una patronal bloqueada sin ningún tipo de ganas«, ha expuesto el primero en línea con lo manifestado por los otros dos representantes sindicales.
«Se están aplazando las negociaciones», han señalado tras varias reuniones desde noviembre pero sin resultados. Y que es los sindicatos exigen que haya un calendario concreto, con una reunión semanal como «mínimo«, de cara a un nuevo convenio que afecta a unos 15.000 trabajadores, desde los del naval y el metal hasta fontaneros, electricistas o talleres, entre otros.
Todos ellos han incidido en que la precariedad en las contrataciones es «muy grande» y han apuntado a las subcontrataciones. Junto a la negociación de la jornada laboral, plantean otras demandas como incrementar el seguro colectivo y que se abone un plus de peligrosidad.