«Memoria selectiva en el Grupo Municipal Socialista de Ferrol»–(José L.Álvarez)

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José Luís Álvarez-Si me lo permite, al igual que lo hacen en Galicia Ártabra con algún profesor profeta, quisiera dar mi opinión en cuanto a las distintas informaciones que vienen chorreando día tras día en los medios de comunicación facilitados por el ex alcalde y algunos de los miembros de su grupo municipal socialista. Parece que al Grupo Municipal Socialista de Ferrol se le ha borrado de un plumazo el calendario de los últimos años. En una ofensiva política que desprende cierto aroma a desesperación, el PSOE local ha decidido lanzarse al cuello del actual Gobierno municipal, criticando baches, podas y cortas de árboles, que serán sustituidos por otros, y la solicitud de créditos para inversiones. Lo curioso no es la crítica en sí —necesaria en toda democracia— sino el ejercicio de amnesia colectiva que practican: parecen no recordar que ellos mismos estaban al frente del timón hace nada. ¿Se olvidan que en las hemerotecas figuran noticias de cuando en corporación socialista anterior, ya pasada hace tiempo, al edil de obras le llamaban «el chapas» porque en lugar de cubrir los baches los dejaba tapados con una chapa metálica?

Es el mundo al revés. Quienes gestionaron la ciudad hasta hace poco se sorprenden ahora de que las calles necesiten mantenimiento o de que los árboles requieran cuidados, o de que para ofrecer una parece que sensible mejora en una plaza haya que cortar árboles de gran porte. Utilizan cualquier incidencia cotidiana como arma arrojadiza, agarrándose a un «clavo ardiendo» con tal de desgastar la imagen de la mayoría actual.

Sin embargo, detrás de este ruido mediático pienso que se percibe un trasfondo claro: el temor. El avance del proyecto de José Manuel Rey Varela y la consolidación de su gestión parecen haber puesto nerviosos a determinados socialistas, que ven cómo su espacio político se encoge ante una alcaldía que avanza con paso firme.

Criticar por sistema lo que antes se defendía (o se ignoraba) no solo es una estrategia pobre; es subestimar la memoria de los ferrolanos. La política requiere coherencia, y hoy por hoy, la oposición socialista parece estar más centrada en evitar la fuga de votos que en proponer un modelo real para Ferrol, ah, y algunos en si habrá posibles submarinos ante las amenazantes primarias. Al final, el ciudadano sabe distinguir perfectamente entre la gestión que construye y la que solo busca el titular fácil ante el miedo a las urnas.

Es justo preguntar también….¿Se vuelve al fango de la precampaña electoral municipal?.

