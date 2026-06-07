As festas de San Xoán de Esmelle encherán a parroquia ferrolá cun amplo programa de actividades

A parroquia de Esmelle xa quenta motores para celebrar as tradicionais festas de San Xoán 2026, unha cita imprescindible do calendario festivo do rural ferrolán que volverá converter o lugar nun punto de encontro para veciñanza e visitantes, combinando tradición popular, música en directo, gastronomía e actividades culturais.
O cartel deste ano reforzará a aposta por unha programación diversa, pensada para todos os públicos e cunha ampla oferta de actividades durante os días festivos. Entre as iniciativas destacadas atoparase tamén a XV Edición do Concurso de Rueiros de San Xoán, unha proposta que buscará implicar á veciñanza no embelecemento das casas, portais e fincas, poñendo en valor os elementos autóctonos e a tradición de adornar Esmelle nestas datas tan sinaladas.
O martes 23 de xuño, coincidindo coa noite de San Xoán, a programación arrancará ás 14.30 horas coa sesión vermú amenizada polo Dúo Candela, ofrecendo un ambiente festivo para comezar unha xornada de convivencia entre familias, amizades e visitantes.
A gastronomía volverá ter un papel protagonista coa celebración do xantar popular de churrasco, cun prezo popular de 8 euros por ración, mantendo o carácter participativo e popular dunha festa que cada ano congregará a centos de persoas. Xa pola tarde, a partir das 17.00 horas aproximadamente, Esmelle converterase nun gran escenario ao aire libre coa celebración dun Festival Folk-Rock, unha das grandes apostas desta edición.
O festival reunirá sobre o escenario a grupos e artistas como Lidia India, Lenda Ártabra, Trío Somoza e Anxo Lorenzo Band, nunha proposta musical que combinará sons tradicionais, folk contemporáneo e rock, reforzando a identidade cultural galega e a vocación festiva da parroquia.
Ao caer a noite, a celebración continuará cunha das tradicións máis esperadas do San Xoán: a cea popular de sardiñas, dispoñibles por 5 euros a ración, recuperando o espírito máis auténtico dunha das noites máis especiais do ano. Ás 00.00 horas terá lugar a tradicional Lumeirada de San Xoán, símbolo dunha festa vencellada á convivencia e ás tradicións populares galegas, seguida da actuación do grupo América de Vigo, que porá música á madrugada festiva.
As celebracións continuarán o mércores 24 de xuño, festividade de San Xoán, cunha misa e procesión ás 13.00 horas, seguida dunha nova sesión vermú ás 14.30 horas co Dúo Dvicio. Xa pola noite, a verbena contará tamén coa actuación do Dúo Dvicio, acompañada da Orquestra New York, encargada de poñer o peche musical ás festas deste ano.
Desde a organización fan un chamamento á participación para vivir unhas festas que son xa unha referencia na zona rural de Ferrol, destacando o esforzo colectivo da veciñanza, entidades colaboradoras e comisión de festas para manter viva unha celebración profundamente arraigada na identidade de Esmelle.
A organización das festas quere trasladar tamén un especial agradecemento a todas as persoas patrocinadoras, colaboradores e colaboradoras, así como á veciñanza da parroquia de Esmelle e das parroquias veciñas, polo seu compromiso, apoio e implicación na celebración destas festas. A súa colaboración, participación e esforzo colectivo volverán facer posible manter viva unha tradición profundamente arraigada e converter o San Xoán de Esmelle nun referente festivo e de convivencia no rural ferrolán.