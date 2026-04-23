Ferrol adjudica la redacción del proyecto para renovar el firme en un tramo de la carretera de Catabois

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El Concello de Ferrol ha adjudicado este jueves la redacción del proyecto para la renovación del firme en un tramo de la carretera de Catabois, concretamente entre la rotonda de la FE-13 y el punto kilométrico 1+030 de la AC-116. El contrato ha sido concedido a la empresa Proyestegal SL por un importe de 6.655 euros.

La actuación prevista abarcará una superficie aproximada de 18.000 metros cuadrados a lo largo de cerca de 1.200 metros de longitud. El proyecto contempla trabajos de recorte y saneado de blandones, fresado del pavimento en las zonas más deterioradas y en tramos urbanizados, así como el sellado de grietas, limpieza de márgenes y cunetas.

Asimismo, se procederá al extendido de una nueva capa de rodadura de aglomerado asfáltico de seis centímetros de espesor, junto con la renovación de la señalización horizontal —líneas, pasos de peatones, flechas o reservas— y la instalación de la señalización vertical necesaria.

El presupuesto estimado para la ejecución de las obras se sitúa en torno a los 450.000 euros.

El concejal de Obras, José Tomé, destaca que se trata de una actuación “fundamental”, ya que dará continuidad a las mejoras realizadas en 2025 en el tramo comprendido entre la rotonda de Canido y la del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF). Esta intervención se suma además a la prevista en la Avenida da Residencia, actualmente en fase de contratación.