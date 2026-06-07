Ferrol y comarca celebraron la festividad del Corpus

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Un año más se celebró la festividad del Corpus Christi en Ferrol y en otras localidades de la zona norte como en las Villas de Mugardos, Cedeira y Ares en donde esta fiesta religiosa destaca en gran parte por la labor de los ciudadanos en la confección de alfombras florales.

EN FERROL

A las seis de la tarde se ofició una solemne eucaristía presidida por el obispo de la diócesis de Mondoñedo -Ferrol, Fernando García Cadiñanos y concelebrada con el párroco de San Julián, Antonio Rodríguez Basanta, y sacerdotes de toda la zona y en la que la parte musical estuvo a cargo de la Coral Polifónica A Magdalena .

El templo estaba abarrotado de fieles y representaciones, entre los que se encontraban el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, VA Vicente Rubio Bolívar; las ediles del grupo municipal del Partido Popular de Ferrol, Patricia Cons y María del Carmen García; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel Selle y miembros de la Junta; el comandante-jefe del Tercio del Norte de la Infantería de Marina, coronel Antonio Palmero Romero; el Jefe de la Oficina de Apoyo de Jefatura, capitán de navío Manuel Aguirre González; el presidente de la Adoración Nocturna, Eduardo Maiz; el presidente de la Fundación Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens Tuero; así como representantes de asociaciones religiosas, sociales, culturales y vecinales, y miembros de las distintas cofradías y hermandades.

Finalizada la santa misa se organizó la procesión que realizó un recorrido por el barrio de A Magdalena, —Igrexa, Coruña, Magdalena, Tierra, Real y Sánchez Barcaiztegui— para regresar al templo. Durante el recorrido se realizaron dos estaciones en altares preparados para la ocasión: uno junto a la concatedral, organizado por el Grupo Sacramental de Ferrol; y otro, promovido por la comunidad de Cristo Rey.

El trono con la custodia, fue portado por turnos por sacerdotes del arciprestazgo, Cáritas, Adoración Nocturna y cofradías penitenciales. El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Unidad de Música de Infantería de la Marina.

Una vez terminada la procesión se celebró un pequeño acto eucarístico en el interior del templo finalizando con la bendición del Santísimo a la ciudad..

EN OTRAS LOCALIDADES

En Ares

En la villa de Ares, completamente abarrotada de visitantes, se ofició a las cinco de la tarde la Eucaristía en la iglesia parroquial de San José y a continuación se celebró la procesión con el Santísimo Sacramento que recorrió varias calles de la villa en las que se habían instalado una serie de alfombras florales que destacaron por su originalidad y belleza, con protagonismo de la «asociación de alfombras florales».

Los vecinos habían estado confeccionando las alfombras declaradas de Interés Turístico de Galicia, desde primeras horas de la noche del sábado, una tradición de más de cuarenta años de antigüedad.

Este año la vecindad confeccionó los tapices de los 5 tramos que se extendieron por el núcleo urbano, abarcando una distancia aproximada de 875 metros entre la calle Real, la calle María y la Plaza de la Iglesia.

El tiempo acompañó sobre todo durante la mañana y las calles de la villa estuvieron durante la jornada dominical repletas de hermosas alfombras que causaron la admiración de los visitantes .

También los vecinos de Camouco organizaron la tradicional procesión del Corpus.

En Mugardos

Video cedido

También en Mugardos se organizó la procesión del Corpus, que después de una misa solemne recorrió varias calles de la ciudad

Tampoco podía dejarse de confeccionar alfombras florales en Mugardos..

Video cedido

En Cedeira

También debe destacarse la procesión del Santísimo en la villa de Cedeira en donde los vecinos cumplieron con la tradición de la confección de las alfombras de flores.

Una costumbre de años y años en la que los vecinos son los principales protagonistas.