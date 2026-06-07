Se trata de localizar a un vecino de Narón, desaparecido desde el sábado

Efectivos de las policías nacional y local, Guardia Civil, Protección Civil de Narón y familiares y amigos tratan de localizar a Bruno González Mauriz, de 43 años de edad, que trabaja como asesor en el concello naronés y del que no se sabe nada desde la mañana de este pasado sábado.
De complexión delgada, alto, pelo canoso y usa sagas.
Se trata, por lo menos, de localizar su vehículo, un Opel Corsa, matrícula LLG-3403, de color gris, para poder indagar los últimos pasos de Bruno. Miembro de la Coral Areosa no participó este sabado con esta agrupación en la misa solemne en honor a Nuestra Señora de los Desamparados, en Piñeiros, era esperado pero se desconocen las causas de su ausencia. A Partir de ahí su familia no tuvo contacto alguno con él.
Según parece fue visto sobre las diez horas del sábado en Abanca , de Catabois, Ferrol.
Se pide colaboración ciudadana y que cualquier pista sobre el desaparecido o sobre el vehículo se facilite a la policía local de Narón o a la policía nacional.