O Parrulo Ferrol visita el Refugio de Animales de Mougá para visibilizar su labor

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La plantilla de O Parrulo Ferrol protagonizó en la tarde de este jueves una actividad diferente al visitar el Refugio de Animales de Mougá, en una iniciativa impulsada por la Fundación Gadesport.

Hasta el centro, gestionado por la entidad Más Cuidados, se desplazaron los jugadores Morgato, Diogo, Bruno Días, Niko Vukmir, Jhoy, Gonzalo Santa Cruz e Iván Rumbo, acompañados por el entrenador Gerard Casas. Durante la visita pudieron conocer de primera mano el trabajo que realizan los profesionales del refugio, que prestan servicio de manera ininterrumpida durante todo el año atendiendo a animales domésticos perdidos o abandonados.

El personal del centro se encarga además de gestionar de forma responsable las adopciones, con el objetivo de encontrar un nuevo hogar para los perros y gatos que llegan a sus instalaciones en el menor tiempo posible.

Los integrantes del conjunto ferrolano recorrieron las instalaciones y compartieron tiempo con los animales, destacando la respuesta de estos ante la visita. La jornada concluyó con un breve paseo en los alrededores del refugio junto a algunos de los perros acogidos.

Desde la entidad también se recuerda que las personas interesadas en adoptar pueden ponerse en contacto con el Refugio de Animales de Mougá a través del teléfono 633 381 763, 633.381.763, con atención telefónica de lunes a viernes de 10:30 a 18:30 horas y horario de visitas de lunes a viernes de 11:30 a 18:30 horas y los sábados de 10:00 a 14:30 horas (con cita previa).